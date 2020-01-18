بيان هام من ملكة بريطانيا بشأن مصير الأمير هاري وميجان ميركل

أكد القصر الملكي في بريطانيا أن الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل لن يستخدما ألقاب "صاحب السمو الملكي".



وأوضح في بيان أن الأمير هاري وميجان ميركل لن يكونا أفراد عاملين في العائلة المالكة.



وبحسب صحيفة "تيليجراف" البريطانية فإن بيان قصر باكنجهام يعني أن دوق ودوقة ساسكس لم يعد بإمكانهما تمثيل الملكة رسميًا.



وأوضحت أنه تم التوصل إلى القرار يوم السبت بعد أن قضى مسؤولو القصر أيامًا في البحث عن ترتيب جديد للزوجين.



وقالت الملكة في بيانها "بعد عدة أشهر من المحادثات والمناقشات الأخيرة ، يسرني أننا وجدنا معًا وسيلة بناءة وداعمة للمضي قدمًا لحفيدي وعائلته".



وتابعت "أدرك التحديات التي واجهوها كنتيجة للتدقيق الشديد خلال العامين الماضيين وأؤيد رغبتهم في حياة أكثر استقلالية".



ووفقا لما تم الاتفاق عليه، فإنهم يدركون أنه يتعين عليهم التراجع عن الواجبات الملكية ، بما في ذلك التعيينات العسكرية الرسمية. ولن يحصلوا بعد ذلك على أموال عامة للواجبات الملكية.



وأشارت إلى أنها فخورة للغاية من أن ميجان ماركل أصبحت عضوا في العائلة المالكة خلال فترة وجيزة للغاية.