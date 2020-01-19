أهالي محلة أبو علي بـ كفر الشيخ يستغيثون من القمامة ومياه الصرف.. صور

اشتكى أهالي حي المساكن الشعبية بقرية محلة أبو علي التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، من انتشار القمامة ومياه الصرف التي اختلطت مع مياه الأمطار وأغرقت الشوارع والمناطق المحيطة بالمساكن الشعبية بالقرية.



وقال محمد صالح، من أهالي القرية لـ"صدى البلد"، إن القمامة تتراكم بالمنطقة فضلًا عن مخلفات المجزر المتواجدة بمنطقة المساكن الشعبية، وقمنا بتقديم الشكاوى للوحدة المحلية ولا احد يستجيب لنا.



وأضاف أن الوضع سيئ جدًا للغاية منذ عدة شهور، ونطالب المسئولين بالتحرك، لانتشال مياه الأمطار التي اختلطت مع مياه الصرف الصحي التي نعاني من طفحها المستمر، لإنقاذ أهالي المنطقة الذين يعانون أشد المعاناة في الوصول إلى منازلهم.



ويطالب الأهالي اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحث شكواهم، والعمل على حل مشاكل هذه المنطقة، وإصدار تعليماته للواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، ومسئولي الوحدة المحلية بالقرية لكسح مياه الأمطار والصرف رفقًا بالأهالي.

