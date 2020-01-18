الحكومة تقترض 41.75 مليار جنيه في أسبوع لتدبير احتياجات الموازنة

تستهدف وزارة المالية علي مدار الأسبوع الجاري الاقتراض من البنوك لتمويل فجوتها بالموازنة العامة المحددة بقيمة 41.75 مليار جنيه.
قالت وزارة المالية في تقرير صادر عنها إن كلفت البنك المركزي المصري بعمليات الإقتراض من البنوك عبر أدوات الدين من سندات وأذون الخزانة، علي مدار 3 عطاءات أسبوعية محددة بأيام " الأحد، الخميس، الإثنين" من الأسبوع الحالي.
ذكر التقرير أن الوزارة ستبيع أذون خزانة من آجال "91،266،182،364" يوما بـ 35 مليارات جنيه، موزعة علي يومي الأحد والخميس؛ من بينها أجلي 91 و 266 يوما بـ20.5 مليار جنيه و أجلي 182 و364 يوما بـ 14.5 مليار جنيه خلال الخميس القادم.
ومن المستهدف أن تبيع الوزارة سندات خزانة بقيمة 6.75 مليار جنيه الإثنين المقبل.
قالت وزارة المالية في تقرير صادر عنها إن كلفت البنك المركزي المصري بعمليات الإقتراض من البنوك عبر أدوات الدين من سندات وأذون الخزانة، علي مدار 3 عطاءات أسبوعية محددة بأيام " الأحد، الخميس، الإثنين" من الأسبوع الحالي.
ذكر التقرير أن الوزارة ستبيع أذون خزانة من آجال "91،266،182،364" يوما بـ 35 مليارات جنيه، موزعة علي يومي الأحد والخميس؛ من بينها أجلي 91 و 266 يوما بـ20.5 مليار جنيه و أجلي 182 و364 يوما بـ 14.5 مليار جنيه خلال الخميس القادم.
ومن المستهدف أن تبيع الوزارة سندات خزانة بقيمة 6.75 مليار جنيه الإثنين المقبل.