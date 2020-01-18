بـ إطلالة ناعمة.. هند عبد الحليم تشعل السوشيال ميديا

شاركت الفنانة الشابة هند عبد الحليم متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة.



وتألقت هند عبد الحليم بإطلالة شتوية جذابة، وارتدت جاكت قصير باللون الرمادي الفاتح، ونسقته مع بنطال جينز وبلوفر باللون الوردي الفاتح.



واتسمت إطلالتها بالألوان الهادية ما أكسبها رقة ونعومة، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات، وجمعت إطلالتها بين الأناقة والبساطة.



واعتمدت هند عبد الحليم على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج البسيطة التى كشفت عن جمال ملامحها.