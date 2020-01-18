مقتل شخص بطعنة في مشاجرة بـ زهور بورسعيد

قُتل شخص، مساء اليوم، السبت، بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بمنطقة عمر بن الخطاب، حي الزهور ببورسعيد.



تلقي اللواء هشام خطاب ، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من طوارئ مديرية الصحة بوصول مستشفى ال سليمان جثة لشخص يدعى احمد ح ع ح .. ٣٣ سنه ، متأثرًا، بإصابته بجرح نافذ في الرقبة، عقب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بالأسلحة البيضاء.



تم تحرير المحضر اللازم، ووضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.