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توك شو

محلل سياسي: تركيا تقوم بدور محدد لصالح قوى معينة.. وهذا دور أردوغان الحقيقي

السبت 18/يناير/2020 - 11:49 م
اردوغان
اردوغان
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كـريـم الـخـطـيـب
قال فادي عيد الباحث والمحلل السياسي، إن السياسة مثل الشطرنج يتحكم فيه العقل وليس العضلات، مؤكدا أن السياسة لعبة مصالح وليس هناك صديق او حليف وإنما هناك عدو قائم او عدو محتمل.

وأضاف «فادي عيد» خلال لقائه مع الإعلامية أماني الخياط في برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» أنه لابد من التعامل مع السياسة بالعقل فقط، موضحا أن تركيا مجرد دور في مشهد معين لصالح قوى معينة.

وشدد الباحث والمحلل السياسي، على أن تركيا وأردوغان أداة في يد قوى معينة وهناك دلائل، مشيرا إلى أن أردوغان قبل الحكم لم يملك شئ إلا دبلة الجواز فقط، والآن أصبح يمتلك ثروة مادية له وحزبة، وأقول له من أين لك هذا.

وأوضح أن هناك قوى عالمية تدعم أردوغان وكانت وراء فوزه في الانتخابات في تركيا، منوها إلى أن أعضاء حزب العدالة والتنمية صوت لصالح التدخل الأمريكي للعراق وهم فتحوا الباب للامريكان.

وأشار إلى أن هجوم أردوغان على الرئيس الفرنسي ماكرون، ومظاهرات السترات الصفراء ليس صدفة، وكذلك متاجرة أردوغان باضطهاد المسلمين في الصين.
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