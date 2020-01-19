حادث طبيبات المنيا.. الأطباء تقيم دعوى قضائية ضد وزارة الصحة

تقدم الدكتور جورج فادي، رئيس لجنة التحقيق من نقابة الأطباء فى واقعة طبيبات المنيا، بخالص التعازي لأسر الضحايا.



وأضاف جورج فادي خلال مداخلة تليفزيونية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه كان فى اجتماع فى الجمعة الماضية بمجلس النقابة بسبب تلك الحادثة.



وتابع أن كل من تورط في هذه الحادثة بشكل مباشر أو غير مباشر سيتم التحقيق معه.



وأوضح جورج فادي، أن تلك الواقعة كشفت عن وجود تعسف ضد الأطباء خاصة حديثي التخرج.



وأشار إلى أن تنظيم تدريب أطباء المنيا كان سيئًا، خاصة خلال هذه الدورة، وتم تكليف الشئون القانونية بالنقابة برفع قضية تجاه ممارسة التعسف ضد الأطباء من قبل وزارة الصحة.