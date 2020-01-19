الداخلية فى يوم.. حملة موسعة لتطهير شوارع بنها من الإشغالات.. ضبط عصابة خطفت طفلا وطلبت فدية 3 ملايين جنيه بالشرقية

الصلح بين أبناء عمومة من عائلة "البدارنة" بمركز سوهاج

شرطة المسطحات تكشف تفاصيل بقعة سولار نهر النيل بالقاهرة

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بنها حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع بنها أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات من جوار ملاعب كلية التربية الرياضة وميدان التأمين الصحي والمدينة الجامعية وشارع كلية الطب وشارع مستشفى الحميات لتسيير الحركة أمام المارة وقائدي السيارات.قال المهندس حمدى سلامة رئيس المدينة، إن الحملة أسفرت أيضا عن تحرير محاضر للمخالفين بواقع 40 محضر إشغال و35 محضر نظافة عامة و10 إزالات فورية و85 محضر بائع متجول و15 محضر بيئة و25 محضر وصلات كهربائية و14 محضر غرزة شاي و17 محضر إعلان مخالف.وأشار سلامة إلى أن الحملة شارك فيها الدكتور أمان عصر وعلي إمام نائبي رئيس المدينة ومدير الإشغالات نبوي هدهود ومدير تحسين البيئة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية وشرطة المرافق وقسم ثان بنها.كما نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابى اختطف طفلا لمساومة أهله وطلب فدية 3 ملايين جنيه بالشرقية بعد اقل من ١٢ ساعة من ارتكاب الجريمة.وردت معلومات لقطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية مفادها قيام عاطل 24 سنة ، وعامل 18 سنة مقيمين بقرية الصنافين دائرة مركز منيا القمح، وربة منزل 33 سنة مقيمة بناحية الكسارة دائرة قسم الصالحية الجديدة وأصل إقامتها رفح بشمال سيناء" ؛ بالإتفاق فيما بينهم على قيام الأخيرة بإختطاف أحد الأطفال وتسليمه للمتهمين الأول والثانى وطلب مبلغ مالى كفدية من أهله نظير إعادته.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال بعض الأكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم بمنطقة كوبرى الوحدة دائرة قسم فاقوس وبرفقتهم طفل 3 سنوات.وبمواجهتهم بالتحريات أقروا بها واعترفوا بقيامهم باختطاف الطفل، حيث قررت الأخيرة بسابقة تعرفها على المتهم الأول وارتباطهما بعلاقة عاطفية واتفاقها معه والثانى على قيامها بإختطاف أحد الأطفال ومساومة أهله على مبلغ 3 ملايين جنيه كفدية.وفى سبيل تنفيذ مُخططهم قامت صباح اليوم بالتسلل إلى منزل جارها مزارع 38 سنة ومقيم بالمنطقة محل إقامتها وقامت بإختطاف "الطفل" والتوجه لمنطقة ضبطهم لتسليمه للمتهمين الأول والثانى لإخفائه ومساومة أهله.وبسؤال والد الطفل قرر أنه عقب استيقاظه صباح اليوم إكتشف عدم تواجد ابنه وأنه كان يقوم بالبحث عنه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة واخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.فيما أسدلت الأجهزة بسوهاج، الستار عن الخصومة الثأرية التي بدأت منذ عامين بين أبناء عمومة من عائلة البدارنة بقرية روافع القصير دائرة مركز سوهاج، وتم تقديم القوده "الكفن" والقسم على كتاب الله، ان يكون صلحا ناهيا للنزاع بين الطرفين.حضر مراسم الصلح اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، واللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج واللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، وعمد ومشايخ العائلات وجمع من الأهالي.وقال محافظ سوهاج، في كلمته: "ان تحقيق التنمية والأمن والاستقرار بين العائلات ‏هدف نسعى إليه من خلال لجنة المصالحات لوقف النزاعات ‏التى لا تجلب إلا الدمار والخراب، فالقوى من يمد يده للعفو لا من ينتقم لنفسه"، ووجه المحافظ الشكر للعائلتين لقبولهم الصلح وحقن الدماء حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.وأكد مدير أمن سوهاج، حرص الاجهزة الامنية ولجنة المصالحات بالمحافظة على التصدى الحاسم للحوادث والخصومات وتكثيف الجهود لانهاء تلك الخصومات حقنا للدماء وحفاظا على الامن العام، وطالب من الأهالي تسليم أسلحتهم الغير مرخصة للأجهزة الأمنية للحد من النزاعات والمشاجرات بين العائلات.يرجع تاريخ الحادث الثأرى بين أبناء العمومة من عائلة البدارنة " أولاد فراج بدران وجلال بدران " إلى عامين سابقين بسبب وجود خلافات بينهما نتج عنه مقتل "فراج . أ . خ" ينتمى لعائلة فراج وأتهم فى مقتله "ناصر . ح . ص"وهو قيد الحبس حاليا.وقدم "حماده.ج"، و"عبدالعال.م.ج" القودة "الكفن" للطرف الثاني، وأقسم الطرفان على كتاب الله أن يكون الصلح نهائيا ولا رجعة فيه وأن يعفو كل طرف عن الأخر لوجه الله وحقنا للدماء.وفى سياق متصل رصدت الأجهزة المعنية اليوم أثناء المرور والمتابعة بقعة سولار بالمسطح المائى لنهر النيل بالبر الغربى لجزيرة الزمالك، فى إطار المتابعة المستمرة لمجرى نهر النيل داخل نطاق الإدارة العامة لحماية نيل القاهرة الكبرى.وعلى الفور تم الترتيب مع شرطة المسطحات وتم التوجه الى موقع التلوث باللنشات ومعدات الإدارة وتم تفتيت بقعة السولار حتى لم يتبقى لها أى أثر بالمسطح المائى يخشى منه على مآخذ محطات مياه الشرب.وتم تتبع أثر بقعة السولار ولم يستدل على مصدرها.وتم تحرير محضر بالواقعة مع شرطة المسطحات بما تم من إجراءات.