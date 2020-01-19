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رياضة

سأتحدث بحرية على يوتيوب .. مصطفى يونس يكشف طبيعة عمله بقناة الزمالك

الأحد 19/يناير/2020 - 03:03 ص
مصطفي يونس
مصطفي يونس
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حسام الحارتي
قال مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، إن عمله في قناة الزمالك سيكون بمهنية قائلا: " من انتقد عملي بقناة الزمالك لا يعلم مدى حبي للأهلي".

وتساءل خلال لقائه مع الإعلامي"هاني حتحوت"، ببرنامج " الماتش "، المذاع عبر فضائية " صدى البلد"، قائلا :" معظم رموز الزمالك عملوا في قناة الأهلي محللين فلماذا يوجه الانتقاد إلى مصطفى يونس".


وأكد أنه لن يسمح بتجاوز الأخطاء في نادي الأهي خلال تواجده في قناة الزمالك، فأنا جزء من كيان النادي الأهلي وقائد النادي الأهلي ولا أحد يقلل من حبي للكيان".

أكد مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، أنه سيدشن قناة على اليوتيوب في حالة عدم عمله بقناة الزمالك ، وسأتحدث عن كل ما أريد بحرية ومشاهدة أكثر".

وتابع :"لن أسمح بالتجاوز في حق الأهلي خلال تواجدي بقناة الزمالك ، فأنا جزء من تاريخ الأحمر ولن يستطيع أحد أن يقلل من حبي للكيان.
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