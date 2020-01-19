AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سارة الطباخ بـ نيو لوك في أحدث جلسة تصوير

الأحد 19/يناير/2020 - 01:35 ص
سارة الطباخ
سارة الطباخ
Advertisements
محمد بدران
شاركت المنتجة سارة الطباخ، جمهورها، صورا جديدة لها من جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "انستجرام".

ظهرت فيها بـ نيو لوك جديد، بـ قصة شعر جديدة وملابس كلاسيكية، وميكاب جذاب وعلقت قائلة: "ابدا بالعطاء.. التحدث.. التفكير الاحساس.. بما تريد أن تجذب".

يذكر أن المنتجة سارة الطباخ وقعت مؤخرا عقدا مع الفنان تامر عاشور لإنتاج وإدارة أعماله الفنية، كما تعاقدت أيضًا مع الممثل حازم إيهاب.

ومن المنتظر أن تعلن سارة الطباخ، خلال الفترة المقبلة، عن أكثر من لسم جديد ينضم مع شركتها للإنتاج الفنى.

كما تعاقدت مع الفنانة مي عمر لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، ويدرس الثنائي عددا من السيناريوهات لاختيار أفضلها مستقبلا.

واتفقت سارة الطباخ مع عمرو سعد على أن تتولى الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة، إذ تسعى سارة لضم نجوم سوبر ستار لتحقيق نجاحات غير مسبوقة.

من ناحية أخرى أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارها بحسم النزاع القائم بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبي بإيقاف الأخير لحين حل النزاع صلحا أو قضاء.
سارة الطباخ بـ نيو لوك في أحدث جلسة تصوير
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ ع اللي جرى.. محمد الشرنوبي يسعد حضور حفل الموسيقى العربية .. صور

فستان قصير.. سارة الطباخ تستعرض جمالها في منزلها

رد فعل سارة الطباخ بعد خطوبة محمد الشرنوبى

أول تعليق من سارة الطباخ على خطوبة محمد الشرنوبى

عمرو سعد يتعاقد مع سارة الطباخ على إدارة أعماله

فرقة السيدات.. سارة الطباخ برفقة مي عمر وانجى المقدم

ترشيحاتنا

أسعار الدولار.. استقرار في تعاملات اليوم و 15.89 جنيه أقصى سعر للبيع

تحرك عاجل من محافظة الغربية بعد واقعة الغش الجماعي في مدرسة بطنطا

أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة

شاهد.. قسيس يقبل يد وجبين قارئ القرآن في عزاء بـ الدقهلية

بالفيديو.. أردوغان يشعل الأزمة الليبية.. تركيا تنشر منظومة دفاع صاروخية في طرابلس

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

AdvertisementS

MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم من ذا فويس كيدز

نصف مليار دولار لم تحرك شعرة في السيسي.. أخطر تسريب لـ محمد علي يفضح إعلام الإخوان ويد قطر الخبيثة

شاهد .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. والفنانة تعلق

علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط

اخبار النادي الأهلي.. أزارو يقترب من الزمالك.. تأجيل لقاء إنبي.. عقوبات مغلظة على صالح جمعة

الجارديان: حفتر يستعرض قوته ومؤتمر برلين مهدد بعد هذا القرار

قبل استغناء الأهلي رسميًا.. الزمالك يجتمع بـ أزارو لإنهاء انضمامه

اخبار الفن .. MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. فعل غير متوقع من زينة بسبب أحمد عز

حكم الصلاة بالحذاء .. سؤال حائر بعد صور الفنان سمير صبري.. الأزهر يحسم الجدل

عبدالله جمعة يحذر شقيقه نجم الأهلى من الانتقال لـ الزمالك.. تفاصيل

بعد إطلاق 60 رصاصة .. قرار هام من الكاف بشأن مباراة الهلال والأهلي خلال ساعات

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

التفاصيل الكاملة لاكتشاف 4 سراديب أثرية بالغربية والمحافظ يشكل لجنة من آثار وسط الدلتا لحسم فحص هبوط أرضي بقرية نشيل بقطور.. ورئيس المدينة: جار التنقيب.. صور

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته