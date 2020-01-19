سارة الطباخ بـ نيو لوك في أحدث جلسة تصوير

شاركت المنتجة سارة الطباخ، جمهورها، صورا جديدة لها من جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "انستجرام".ظهرت فيها بـ نيو لوك جديد، بـ قصة شعر جديدة وملابس كلاسيكية، وميكاب جذاب وعلقت قائلة: "ابدا بالعطاء.. التحدث.. التفكير الاحساس.. بما تريد أن تجذب".يذكر أن المنتجة سارة الطباخ وقعت مؤخرا عقدا مع الفنان تامر عاشور لإنتاج وإدارة أعماله الفنية، كما تعاقدت أيضًا مع الممثل حازم إيهاب.ومن المنتظر أن تعلن سارة الطباخ، خلال الفترة المقبلة، عن أكثر من لسم جديد ينضم مع شركتها للإنتاج الفنى.كما تعاقدت مع الفنانة مي عمر لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، ويدرس الثنائي عددا من السيناريوهات لاختيار أفضلها مستقبلا.واتفقت سارة الطباخ مع عمرو سعد على أن تتولى الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة، إذ تسعى سارة لضم نجوم سوبر ستار لتحقيق نجاحات غير مسبوقة.من ناحية أخرى أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارها بحسم النزاع القائم بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبي بإيقاف الأخير لحين حل النزاع صلحا أو قضاء.