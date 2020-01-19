مسئول بالاشتراكي الألماني يتوقع تواجد عسكري أوروبي لمراقبة الوضع بـ ليبيا

قال حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للاندماج والتنوع في الحزب الاشتراكي الألماني، إنه من الضروري أن يجلب المؤتمر في برلين وقفًا دائمًا لإطلاق النار في ليبيا، والسعي إلى تحقيق ما يرضي طموح الشعب الليبي وأحلامه.



وأضاف خضر أنه إذا تم الوصول لاتفاق أو لا، اتوقع احتمالية تدخل عسكري أوروبي من أجل مراقبة الوضع إذا لزم الأمر، موضحا أن البنود النهائية للاجتماع جاهزة تقريبا ولكننا نتابع الوضع حتى يتم التوقيع بكل قلق.



وأوضح أنه قبل انعقاد مؤتمر ليبيا الدولي في برلين، درس الاتحاد الأوروبي القيام بعملية عسكرية في ليبيا أي الامر ليس بالجديد لافتا إلى أن هذا قد يساعد في مراقبة وقف إطلاق النار المستهدف في البلاد إذا لزم الأمر أو في حال إخلال احد الأطراف بالاتفاق وأن الاتحاد الأوروبي مستعدًا للمساعدة في تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار المحتمل ربما أيضًا بجنوده.



وتابع أن ما ترتكبه تركيا هو ما يجعلنا نتابع بقلق من نفوذ، وأطماع تركيا المتزايدة باليونان، وتحديدا في البحر الأبيض المتوسط وخيرات الدول وأيضا مما قد يتسبب في زيادة التوتر بعد ثبوت إرسال تركيا مرتزقة، ومتطرفين إلى ليبيا، وأيضا كان لابد من دعوة الحكومة اليونانية لحضور قمة برلين. ولكن أتوقع أن تقوم اليونان باستخدام حق الفيتو ان لزم الامر.



وأشار إلى أن اليونان تضررت بسبب ما أبرمته تركيا مع السراج وفيه يتم تقسيم المناطق البحرية في البحر المتوسط. بعض هذه المناطق و المواد الخام الموجودة بها تخص اليونان إلى جانب اعتداء تركيا بهذا الاتفاق على الجرف القاري اليوناني وغيره فان هذا الاتفاق دليل لانتهاك تركيا القانون البحري الدولي.