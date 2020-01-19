AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسئول بالاشتراكي الألماني يتوقع تواجد عسكري أوروبي لمراقبة الوضع بـ ليبيا

الأحد 19/يناير/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
قال حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للاندماج والتنوع في الحزب الاشتراكي الألماني، إنه من الضروري أن يجلب المؤتمر في برلين وقفًا دائمًا لإطلاق النار في ليبيا، والسعي إلى تحقيق ما يرضي طموح الشعب الليبي وأحلامه.

وأضاف خضر أنه إذا تم الوصول لاتفاق أو لا، اتوقع احتمالية تدخل عسكري أوروبي من أجل مراقبة الوضع إذا لزم الأمر، موضحا أن البنود النهائية للاجتماع جاهزة تقريبا ولكننا نتابع الوضع حتى يتم التوقيع بكل قلق.

وأوضح أنه قبل انعقاد مؤتمر ليبيا الدولي في برلين، درس الاتحاد الأوروبي القيام بعملية عسكرية في ليبيا أي الامر ليس بالجديد لافتا إلى أن هذا قد يساعد في مراقبة وقف إطلاق النار المستهدف في البلاد إذا لزم الأمر أو في حال إخلال احد الأطراف بالاتفاق وأن الاتحاد الأوروبي مستعدًا للمساعدة في تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار المحتمل ربما أيضًا بجنوده.

وتابع أن ما ترتكبه تركيا هو ما يجعلنا نتابع بقلق من نفوذ، وأطماع تركيا المتزايدة باليونان، وتحديدا في البحر الأبيض المتوسط وخيرات الدول وأيضا مما قد يتسبب في زيادة التوتر بعد ثبوت إرسال تركيا مرتزقة، ومتطرفين إلى ليبيا، وأيضا كان لابد من دعوة الحكومة اليونانية لحضور قمة برلين. ولكن أتوقع أن تقوم اليونان باستخدام حق الفيتو ان لزم الامر.

وأشار إلى أن اليونان تضررت بسبب ما أبرمته تركيا مع السراج وفيه يتم تقسيم المناطق البحرية في البحر المتوسط. بعض هذه المناطق و المواد الخام الموجودة بها تخص اليونان إلى جانب اعتداء تركيا بهذا الاتفاق على الجرف القاري اليوناني وغيره فان هذا الاتفاق دليل لانتهاك تركيا القانون البحري الدولي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب الأمانة الفيدرالية بأكبر حزب ألماني يكشف الأهداف الحقيقية لتركيا من اتفاقية الحدود مع ليبيا

تحرك عاجل من البحرية الليبية ضد السفن التركية في البحر المتوسط

بعد اتفاق أردوغان والسراج.. هل ترسل إسرائيل سفنا حربية لمواجهة تركيا؟

مصر ترفع شعار الدبلوماسية أولا في الازمة الليبية.. وتوجه رسائل رئاسية للاتحاد الأفريقي.. ووزير الخارجية يواصل اتصالاته مع الشركاء.. وتدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته

الاتحاد الأوروبي يشن هجوما قويا على تركيا.. ويحذر من هذا الأمر

اليونان تهدد بإجراء حاسم في حالة لم يلغ اتفاق ترسيم الحدود مع تركيا

ترشيحاتنا

فيديو جديد ومساومة بنصف مليون دولار.. هل يسجن زوج نانسي عجرم بتهمة القتل العمد ؟

تعرف ماذا سيحدث للأمير هاري وزوجته بعد سحب اللقب الملكي منهما

شاهد.. الاعتداء على مغنية راب مغربية شهيرة

كارثة قبل لقاء الأهلي.. إطلاق 60 طلقة كلاشنكوف على إستاد الهلال قبل مواجهته في أفريقيا

علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط

الكونجرس يستدعي ترامب رسميا لإجراءات عزله.. ورد ناري من البيت الأبيض

AdvertisementS

نصف مليار دولار لم تحرك شعرة في السيسي.. أخطر تسريب لـ محمد علي يفضح إعلام الإخوان ويد قطر الخبيثة

اخبار الفن .. MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. فعل غير متوقع من زينة بسبب أحمد عز

اخبار النادي الأهلي.. أزارو يقترب من الزمالك.. تأجيل لقاء إنبي.. عقوبات مغلظة على صالح جمعة

علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط

حكم الصلاة بالحذاء .. سؤال حائر بعد صور الفنان سمير صبري.. الأزهر يحسم الجدل

برواتب تصل لـ14 ألف ريال.. وظائف جديدة بالسعودية تعرف عليها

أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة

بعد إطلاق 60 رصاصة .. قرار هام من الكاف بشأن مباراة الهلال والأهلي خلال ساعات

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

كانت حامل في السابع .. فلاح يقتل ربة منزل بطلقة في البطن بأسيوط.. فما السبب

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

حتحوت يكشف تفاصيل خناقة قوية بين شريف إكرامى وصالح جمعة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الاعتداء على مغنية راب مغربية شهيرة

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد