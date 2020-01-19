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سر الخلطة.. طريقة عمل كفتة حاتي أحلى من المحلات

الأحد 19/يناير/2020 - 06:53 ص
سر الخلطة .. تعرفي
سر الخلطة .. تعرفي على طريقة عمل كفتة حاتي أحلى من المحلات
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رضوى حسام
تعتبر الكفتة الحاتي من أكثر الأطعمة اللذيذة التي يفضلها العديد من الأشخاص، وتعاني الأمهات في إقناع الأبناء في عدم تناولها من المطاعم لعدم ضمان النظافة والجودة، لكنهم لا يهتموا، لذلك ننشر أفضل طريقة لعمل الكفتة الحاتي أحلى من المحلات بسر الخلطة ..

• المكونات :-
- كيلو لحم مفروم
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر
- رغيف عيش فينو منقوع فى لبن ربع ساعة ونصفيه، ونضربه فى الكبه ليكون أشبه بالمعجون
- ملعقه كبيرة سمن
- بقدونس مفروم
- ملح وفلفل اسود
- بصل وثوم بودر
- بهارات لحم
- جوزه الطيب وحبهان مطحون
- ماء بصل


• الطريقة :-

- فرم اللحم مع البصل وكل البهارات وإضافة العيش والبيكنج بودر ونكمل ضرب فى الكبة جيدا إلى أن تنعم .
- نقلها فى بوله ونضيف السمن والبقدونس وخلطهم جيدا ثم الترك لمدة ساعة بالتلاجة.
- تحضير ملعقة خشب ونشكل عليه الكفتة ونبتدى نصبع عليها الكفتة.
- نحضر مياه البصل ونضيف عليها ملعقة صغيرة صلصة طماطم ملعقة كبيرة زيت وملح وفلفل ونعرض ايدينا للمياه دون تجفيف ونصبع الكفتة .
- نرصها فى صينيه مدهونه زيت و ندخلها الثلاجه ساعه.
- ندخلها فرن سخن جدا إلى أن تنضج وذلك فى حوالى نصف ساعة وفور خروجها من الفرن نضع قطعة فحم وعليها ملعقة صغيرة سمن ونغطيها ربع ساعة .
سر الخلطة.. طريقة عمل كفتة حاتي أحلى من المحلات
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