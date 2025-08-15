قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

5 جنيهات سعر كيلو الطماطم في الأسواق اليوم الجمعة

الطماطم
الطماطم
محمد صبيح

يستمر استقرار اسعار الخضروات والفاكهة مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 15-8-2025؛ علي مستوي سوق العبور للجملة. 

سعر الخضار اليوم

وسجلت اسعار الخضروات ثباتا اليوم لتشمل بذلك كافة الأصناف، حيث.. 

سعر الطماطم والبطاطس

سجل سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات والبطاطس 9.5 جنيه والبصل الأبيض 12 جنيها والأحمر 9 جنيهات والكوسة بقيمة 22 جنيها للكيلو والجزر بـ13 جنيها والفاصوليا بـ 60 جنيها للكيلو. 

الباذنجان والفلفل

سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي 5.5 جنيه والرومي 5 جنيهات والأبيض 5.5 جنيه والفلفل الرومي البلدي8 جنيهات والحامي 7 جنيهات و الألوان بـ 23 جنيها .

الملوخية والبامية

وصل سعر كيلو البامية إلى 33 جنيها والملوخية 5 جنيهات والخيار 12 جنيها و القلقاس 15 جنيها للكيلو والبطاطا 11 جنيها والثوم 60 جنيها واللفت 6 جنيهات والبنجر 8 جنيهات.

سعر الزيتون

بلغ سعر كيلو الزيتون التفاحي 60 جنيها والبيكول ومنزيل بـ45 جنيها والعزيزي لكويد 60 جنيها ودولسي وعاص بـ45 جنيها والعجيزي والشملالي بـ 45 جنيها و القرنبيط بـ5.5 جنيه للواحدة و الكرنب بـ 5 جنيهات للواحدة والبروكلي 30 جنيها .

سعر الفاكهة اليوم

واستقر سعر اصناف الفاكهة اليوم حيث 

البرتقال والليمون 

سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي 37 جنيها والجريب فروت 25 جنيها والليمون البلدي نحو 20 جنيها والليمون الأضاليا نحو 9 جنيهات.

سعر العنب اليوم

بلغ سعر كيلو العنب البناتي الأصفر أو الأحمر نحو 25 جنيها والعنب الكرمسن 35 جنيها والرومي الأحمر 22 جنيها  والتفاح المصري 36 جنيها والتفاح الأمريكي والإيطالي 100 جنيه. 

سعر البلح

بلغ سعر كيلو البلح الرملي 25 جنيها والسلمي 35 جنيها والبارحي بـ45 جنيها والسيوي 70 جنيها والتين البرشومي 25 جنيها و الجوافة 28 جنيها والرمان 20 جنيها والكنتالوب 8 جنيهات. 

سعر المانجو

بلغ سعر كيلو المانجو العويس 65 جنيها والهندي أو التيمور نحو 35 جنيها و البلدي والدبشة نحو 25 جنيها و الفونس بـ25 جنيها والفص بـ80 جنيها و الصديقة بـ38 جنيها والجولك بـ38 جنيها والسكري بـ35 جنيها والسنارة بـ25 جنيها والتومي وفجر كيلان والكنت و الكيت والنعومي بـ 35 و40 جنيها. 

سعر البطيخ 

بلغ سعر البطيخة نمرة 1 نحو 100 جنيه ونمرة 2 بـ 64 جنيها و نمرة 3 بـ36 جنيها والخوخ 60 جنيها والبرقوق بـ40 جنيها والدوم بـ20 جنيها و الأناناس 75 جنيها والكمثري الثلاجة بـ45 جنيها والخشابي بـ 35 جنيها. 

اسعار الخضروات اسعار الخضروات والفاكهة سعر الخضار اليوم الباذنجان والفلفل

