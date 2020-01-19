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حادث طبيبات المنيا.. آخر تطورات الحالة الصحية للمصابين

الأحد 19/يناير/2020 - 04:10 ص
صدى البلد
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توك شو
كشف الدكتور جورج فادى، رئيس لجنة التحقيق من نقابة الأطباء فى واقعة طبيبات المنيا، عن آخر تطورات حالة المصابين في الحادث الأليم.

وقال رئيس لجنة التحقيق من نقابة الأطباء فى واقعة طبيبات المنيا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc، إن بعض الحالات التى أصيبت فى الحادث مستقرة، فيما عدا حالتين فى الرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر.

وأضاف أنه يرى تعسفًا من قبل وزارة الصحة والمديرية لمطالبتهم الطبيبات بحضور الدورة التدريبية التى تعقدها الوزارة بالقاهرة، قبل وقت قصير من انعقادها، فلم تتاح لهم فرصة إيجاد وسيلة مواصلات أكثر أمانًا من الوسيلة التى استقلوها، بالإضافة إلى أنه كان من المفترض عقد الدورة التدريبية فى كل محافظة.

وتابع أن تهديد الطبيبات بحضور الدورة وإلا سيتم معاقبتهم بالتحقيق، ليس قانونيا بالمرة، وغالبا ما تتم هذه الممارسات ضد الطلاب حديثى التخرج.
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