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أخبار العالم

العراق.. متظاهرون يغلقون دوائر الدولة باللحام.. فيديو

الأحد 19/يناير/2020 - 03:20 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أغلق متظاهرون عراقيون في مدينة النجف جنوب غرب العاصمة بغداد، دوائر الدولة في المدينة في أولى خطوات التصعيد الشعبي ضد الطبقة السياسية والحكومة المستقيلة.

وبحسب مقطع فيديو نشره موقع "إيران واير"، أغلق المتظاهرون بوابة مجلس المحافظة ودوائر الدولة باللحام وأغلقوا الأبواب تضامنًا مع مهلة الناصرية التي تنتهي في 20 من الشهر الجاري.

ونقل الموقع عن ضابط في شرطة محافظة الناصرية قوله إن المحتجين بدأوا في بقطع طريق بغداد ذي قار، مشيرا إلى أن متظاهرين آخرين أحرقوا الإطارات في أغلب الشوارع الرئيسية بالمحافظة.

وأطلق المحتجون في الأسبوع الماضي "مهلة الناصرية" للطبقة السياسية الحاكمة والتي تنتهي في الإثنين المقبل والتي تطالب باختيار رئيس وزراء جديد من خارج الطبقة السياسية الحاكمة بدلًا لرئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي وتقديم المسؤولين عن قتل المتظاهرين في محافظة الناصرية وباقي المحافظات العراقية للمحاكمة.

وأضرم متظاهرون عراقيون مساء السبت، النار في مقر لكتائب حزب الله العراقي وأحرقوه بالكامل.

وقالت قناة "العربية" إن المقر يقع بالقرب من جسر الإسكان في محافظة النجف.

وشهدت مدينة النجف تظاهرات حاشدة، حيث أغلق المتظاهرون بعض الطرق الرئيسية.
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