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اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار: نسعى لإزالة كافة العقبات أمام الشركات والمستثمرين

الأحد 19/يناير/2020 - 10:08 ص
المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد الوهاب خلال الاجتماع الدورى مع المستثمرين
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علياء فوزى
عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الاجتماع الدوري الثالث مع المستثمرين، فى إطار الاجتماعات التى تنظمها الهيئة أسبوعيا مع كافة المستثمرين من جميع القطاعات، لإزالة أى تحديات تواجه استثماراتهم، وحرصا على رفع معدلات الاستثمار في البلاد.

والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة بمجموعة من الشركات من كافة أنحاء الجمهورية الذين يعملون في أنشطة متنوعة كالزراعة والصناعة والمقاولات والتشييد والبناء، واستمع رئيس الهيئة للتحديات التي تواجههم ووجه باتخاذ كافة الإجراءات لدراسة تلك التحديات بشكل موضوعي وتقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع كافة جهات الدولة، من اجل الوصول لحلول جذرية ومستدامة لحل تلك المشكلات.

وأشار إلى أن الوقوف على التحديات التي تواجه الاستثمار تمثل أحد الملفات الهامة التي تولي لها الدولة أولوية قصوى في هذه المرحلة، لأنها تعطى رسائل مهمة للمستثمر العالمي والمحلي عن جودة مناخ الاستثمار في مصر، موضحا أن التنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية هو أحد سُبل تهيئة مناخ الأعمال للحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات الجديدة.

ونوه إلى أن أفضل طريقة للترويج للاستثمار هي إزالة العقبات أمام المستثمرين الحاليين وتشجيعهم على التوسع، مشيرًا إلى أن متابعة نتائج هذه الاجتماعات الدورية يساهم في وضع الرؤي والاستراتيجيات التي من شأنها دعم المناخ الاستثماري وتحسين ترتيب الدولة في المؤشرات العالمية.
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