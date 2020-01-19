مشاهير من بلدنا.. عبد الوهاب مطاوع.. ابن كفر الشيخ صاحب القلم الرحيم

تحظى محافظة كفر الشيخ، بوجود نخبة كبيرة من المثقفين والأدباء والسياسيين والرياضيين والعلماء والكتاب في شتى المجالات، وقد ذاع صيتهم وحظوا بشهرة كبيرة، ومن بين هؤلاء المشاهير، الكاتب الصحفي الكبير الراحل عبد الوهاب مطاوع.



ولد محمد عبد الوهاب مطاوع، الشهير بعبد الوهاب مطاوع، في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، في 11 نوفمبر 1940م، تدرب أثناء دراسته في كلية الإعلام بالقاهرة، بجريدة الأهرام، وعُين فيها عقب تخرجه في الجامعة مباشرة.



لقب عبد الوهاب مطاوع بـ"صاحب القلم الرحيم"، إذ كان يتميز بأنه من الكتاب والصحفيين الذين أبدعوا وتميزوا في كتابة القصص الإنسانية، وكان يتصدى لحل مشاكل المواطنين، من خلال بريد الأهرام اليومي وباب بريد الجمعة الأسبوعي، الذي كان متنفسًا لكل صاحب شكوى أو مظلمة.



تدرج مطاوع، في صحيفة الأهرام، بدءًا من العمل كمحرر بالجريدة، حتى أصبح سكرتيرًا للتحرير عام 1982م، ثم نائبًا لرئيس التحرير عام 1984م، ومديرًا للتحرير والديسك المركزي، ثم تولى بعد ذلك رئاسة تحرير مجلة الشباب إحدى إصدار مؤسسة الأهرام، وشغل منصب عضو مجلس إدارة الأهرام، وعضو مجلس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة كأستاذ غير متفرغ من الخارج.



وصدر للراحل الكاتب الصحفي الكبير عبد الوهاب مطاوع، كتب قيمة أثرت المكتبة العربية، منها أصدقاء على الورق (قصص إنسانية)، الذي صدر عام 1986م، وهتاف المعذبين، وأيام السعادة والشقاء، وسائح في دنيا الله .. حول العالم في 30 عامًا (أدب رحلات)، أماكن في القلب (قصص إنسانية ورومانسية).



توفي الراحل عبد الوهاب مطاوع، عقب رحلة صراع مع المرض، في 6 أغسطس عام 2004م، ودُفن بمسقطه رأسه بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وانهالت مقالات الرثاء بصحيفة الأهرام والصحف القومية والحزبية حزنًا على وفاة قيمة أدبية وصحفية كبيرة، كان له دور بارز في بلاط صاحبة الجلالة.

