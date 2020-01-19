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منوعات

لأول مرة.. مصر في التصنيف العالمي للابتكار

الأحد 19/يناير/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تمكنت مصر لأول مرة من دخول التصنيف العالمي للابتكار، والذي يضم 60 دولة على مستوى العالم، وانضمت لها بعض البلاد العربية مؤخرا وأبرزهم مصر.

ذكرت صحيفة البيان الإماراتية، أن الإمارات حازت على المركز الرابع والأربعون عالميا في الترتيب من ضمن قائمة تضم 360 دولة مبتكرة حول العالم وتليها تونس في المركز الثاني والخمسين والسعودية في الثالث والخمسين.

وأشارت الصحيفة أنه لأول مرة تنضم الجزائر في المركز التاسع والأربعين، ومصر في المركز الثامن والخمسين.

بينما حازت ألمانيا على المركز الأول عالميا، في حين جاءت كوريا في المركز الثاني وسنغافورة في المركز الثالث، ويذكر أن كوريا الجنوبية ظلت متمسكة بالمركز الأول فترة من الزمن إلا أن ألمانيا أطاحت بها ونالت هذا العام المركز الأول.
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