تعرف على رسالة تركي آل الشيخ لهيئة الترفيه السعودية

أكد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، ضرورة استدعاء الفنان الأردني خليل طفيحات للمشاركة في موسم الرياض الذي تشهده الأراضي السعودية منذ فترة، قائلا عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "الدراعة وليالي عدن ضروري تجيبون خليل طفيحات من الأردن".



كان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، وجه رسالة إلى محبيه ومتابعيه قبل دخوله غرفة العمليات في مستشفى بإحدى الدول الأوروبية.



وكتب تركي آل الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر: "‏أنا بحب الناس.. في صحة وخير.. وأكيد حب الناس.. أكبر غنيمة اللي لهم عندي.. مودة وتقدير وايدينهم لي.. بالدعاوي كريمة أيو الله أنهم غير.. وأخلاقهم غير واعتز بأصحاب النوايا.. السليمة وبكره بحيل الله.. تهّل التباشير من فضل ربي.. غيمةٍ بعد غيمة.. تركي آل الشيخ".



يُشار إلى أن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ تعرض منذ فترة لوعكة صحية، لكنه تجاوزها وعاد لنشاطاته في السعودية قبل أن يخضع للعملية التى يجريها فى أوروبا.