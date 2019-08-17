أحلام عن نجاح حفلها بالسعودية: الفضل يعود لمعالي المستشار تركي آل الشيخ

أشادت النجمة الإماراتية أحلام، بمجهودات معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في تنظيم كبرى الحفلات بالسعودية، معربة عن سعادتها بالتعاون معه في حفلها الأخير الذي أقيم على مسرح "طلال مداح" في قرية المفاتحة بأبها، أمس الجمعة، في أولى حفلات "موسم السودة".



وأكدت أحلام، أن كل ما تم الاتفاق عليه مع المستشار تركي آل الشيخ، تم تنفيذه على أكمل وجه، موجهه الشكر له على مجهوداته العظيمة لإثراء الساحة الفنية بالسعودية.



ونسبت أحلام، الفضل لمعالي المستشار، في نجاح الحفل الذي تم بمشاركة أوركسترا من 100 عازفا بقيادة الموسيقار أمير عبدالمجيد.



جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ، تعاقد مع كبار نجوم الغناء في العالم العربي والغربي على إحياء عدة حفلات بالمملكة العربية السعودية، والتي شهد أغلبها حضور الآلاف من السعوديين والجاليات العربية، وأشاد المطربون بحسن تنظيم الحفلات والإمكانيات التي تم تجهيز الحفلات بها.

