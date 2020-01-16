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أخبار العالم

شابوه لفنانين مصر.. تعليق تركي آل الشيخ على حفلات عمرو دياب وحماقي فى السعودية

الخميس 16/يناير/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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منار نور
وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، رسالة إلى عمرو دياب وحماقي خلال حفلهما بموسم الرياض بالسعودية.

وكتب "تركي آل الشيخ" من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "عمرو دياب وحماقي انا اعرف انهم فنانين كبار، لكن لم أتصور حجم الجماهيرية الجارفة لهم في المملكة العربية السعودية... كسروا الدنيا في موسم الرياض والمدل بيست. شابوه لفنانين مصر".

وتتنوّع فعاليات موسم الرياض بين الحفلات الجماهيرية والعروض الحماسية والحياة البرية والمطاعم والمقاهي والماركات العالمية، إضافة إلى عروض السيارات والمزادات والألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية والتراث والفن.

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