AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قبل دخوله غرفة العمليات.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لمحبيه

الأحد 19/يناير/2020 - 02:16 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
Advertisements
محمد بدران
وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ رسالة إلى محبيه ومتابعيه قبل دخوله غرفة العمليات في مستشفى بإحدى الدول الأوروبية.

وكتب تركي ال الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر: "‏أنا بحب الناس .. في صحة وخير.. وأكيد حب الناس .. أكبر غنيمة اللي لهم عندي .. مودة وتقدير وايدينهم لي .. بالدعاوي كريمة أيو الله أنهم غير .. وأخلاقهم غير واعتز بأصحاب النوايا .. السليمة وبكره بحيل الله .. تهّل التباشير من فضل ربي .. غيمةٍ بعد غيمه.. تركي آل الشيخ".

يُشار إلى أن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ تعرض منذ فترة لوعكة صحية، لكنه تجاوزها وعاد لنشاطاته في السعودية قبل أن يخضع للعملية التى يجريها فى أوروبا.
قبل دخوله غرفة العمليات.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لمحبيه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ياريت اعمل كل يوم عملية.. نادية لطفي توجه رسالة مهمة لمحبيها

تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية لمنتقديه | شاهد

تركى آل الشيخ يحكي موقفا طريفا حدث مع ميسي | شاهد

تركى آل شيخ يعلن عن مفاجأة.. والجمهور: أي حاجه هاتعملها لازم تكوون عالمية

شاهد.. رسالة باولو ديبالا لـ تركي آل الشيخ

بعد إعلان اعتزاله.. محمود فتح الله يوجه رسالة إلى هاني سعيد

ترشيحاتنا

الكونجرس يستدعي ترامب رسميا لإجراءات عزله.. ورد ناري من البيت الأبيض

أحدث صور لـ محمود العسيلى مع زوجته فى شهر العسل بـ الشيشة

الهلال السوداني يكشف لـ صدى البلد حقيقة إطلاق نار على ملعبه قبل مواجهة الأهلي

أول تعليق من فاروق جعفر بعد توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر "الميني فوتبول"

أحمد موسى: ما هى صفة تميم أمير دويلة قطر لحضور مؤتمر برلين ؟

أخبار الزمالك..لفتة طيبة من شيكابالا وعودة أحمد رفعت المعار للاتحاد السكندري

AdvertisementS

نصف مليار دولار لم تحرك شعرة في السيسي.. أخطر تسريب لـ محمد علي يفضح إعلام الإخوان ويد قطر الخبيثة

اخبار الفن .. MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. فعل غير متوقع من زينة بسبب أحمد عز

علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط

اخبار النادي الأهلي.. أزارو يقترب من الزمالك.. تأجيل لقاء إنبي.. عقوبات مغلظة على صالح جمعة

حكم الصلاة بالحذاء .. سؤال حائر بعد صور الفنان سمير صبري.. الأزهر يحسم الجدل

برواتب تصل لـ14 ألف ريال.. وظائف جديدة بالسعودية تعرف عليها

أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة

بعد إطلاق 60 رصاصة .. قرار هام من الكاف بشأن مباراة الهلال والأهلي خلال ساعات

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

كانت حامل في السابع .. فلاح يقتل ربة منزل بطلقة في البطن بأسيوط.. فما السبب

أول تعليق من فاروق جعفر بعد توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر "الميني فوتبول"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

التفاصيل الكاملة لاكتشاف 4 سراديب أثرية بالغربية والمحافظ يشكل لجنة من آثار وسط الدلتا لحسم فحص هبوط أرضي بقرية نشيل بقطور.. ورئيس المدينة: جار التنقيب.. صور