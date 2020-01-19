قبل دخوله غرفة العمليات.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لمحبيه

أنا بحب الناس .. في صحة وخير

وأكيد حب الناس .. أكبر غنيمه



اللي لهم عندي .. مودة وتقدير

وايدينهم لي .. بالدعاوي كريمه



أيو الله أنهم غير .. وأخلاقهم غير

واعتز بأصحاب النوايا .. السليمه



وبكره بحيل الله .. تهّل التباشير

من فضل ربي .. غيمةٍ بعد غيمه



تركي آل الشيخ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 18, 2020

وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ رسالة إلى محبيه ومتابعيه قبل دخوله غرفة العمليات في مستشفى بإحدى الدول الأوروبية.وكتب تركي ال الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر: "‏أنا بحب الناس .. في صحة وخير.. وأكيد حب الناس .. أكبر غنيمة اللي لهم عندي .. مودة وتقدير وايدينهم لي .. بالدعاوي كريمة أيو الله أنهم غير .. وأخلاقهم غير واعتز بأصحاب النوايا .. السليمة وبكره بحيل الله .. تهّل التباشير من فضل ربي .. غيمةٍ بعد غيمه.. تركي آل الشيخ".يُشار إلى أن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ تعرض منذ فترة لوعكة صحية، لكنه تجاوزها وعاد لنشاطاته في السعودية قبل أن يخضع للعملية التى يجريها فى أوروبا.