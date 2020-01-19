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أخبار البلد

بعد وفاته.. أبرز 10 معلومات عن أستاذ القانون الراحل محمود السقا

الأحد 19/يناير/2020 - 11:58 ص
الدكتور محمود السقا
الدكتور محمود السقا
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حمادة خطاب
رحل عن عالمنا صباح اليوم الدكتور محمود السقا، أحد أبرز أساتذة القانون، عن عمر ناهز 89 عامًا.

ونعى سامح عاشور نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين الراحل محمود السقا المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة الأسبق الذي وافته المنية، داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولأسرته وذويه بالصبر والسلوان.

وفى هذا التقرير نرصد أبرز 10 معلومات عن أستاذ القانون الراحل .

1- الدكتور محمود السقا من مواليد عام 1931.

2- بدأ حياته السياسية عندما فاز بانتخابات مجلس الأمة عام 1968 وتولى وكالة اللجنة التشريعية التي سنت العديد من التشريعات التي تعد بمثابة أساس القواعد القانونية في تشريعنا الحاضر.

3- تولى منصب نائب رئيس حزب الوفد.

4- شغل السقا رئاسة قسم تاريخ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة

5- ترأس السقا الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب في يناير 3/1/2012 بصفته أكبر الأعضاء سنًا.

6- خاض انتخابات مجلس النواب عام 2015 ، ولم يحالفه الحظ فى الفوز بها .

7- كان عضوًا سابق بمجلس النقابة العامة للمحامين.

8- شغل منصب عضوية لجنة حقوق الإنسان الدولية، فضلا عن مؤلفاته العديدة في عالم الإنسانية بجانب انتصاره لمبادئ الحق والعدل والقانون.

9- له العديد من المؤلفات القانونية والأدبية المتنوعة بين فروع القانون، نال عنها الكثير من الجوائز، حتى أُطلق عليه "الأديب القانوني"، ومن هذه المؤلفات "العقوبة العظمى" و"دراسة في علم المنطق القانوني والقضائي"، و"الحكيم أيبور وفلسفة الحكم في مصر الفرعونية".


10- حصل السقا على العديد من الجوائز التقديرية، ومنها جائزته عن بحث في المؤتمر الإسلامي العالمي الذي انعقد بمدينة لندن عام 1976 وعنوانه "المركز الاجتماعي والقانوني للمرأة في الإسلام: دراسة مقارنة" باللغة الإنجليزية.
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