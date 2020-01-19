AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 3.5 كيلو هيروين و9 كيلو حشيش بـ الجيزة

الأحد 19/يناير/2020 - 11:57 ص
احد المتهمين
احد المتهمين
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,500 كيلو جرام / كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,525 كيلو جرام ) .

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة قيام "عاطل - مُقيم بمنطقة اللبينى بالهرم وأصل إقامته أسيوط" بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وتم ضبطه بمسكنه، وبحوزته "14 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 3,500 كيلو جرام ، 17 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,400 كيلو جرام ، 2 هاتف محمول" ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفين للإتصال بعملائه .

كما أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة قيام "عاطل - مُقيم عرب الحصار دائرة المركز" بتصنيع المواد المخدرة والإتجار فيها متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وتم ضبطه بمسكنه، وبحوزته "14 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات ، 4 قطع أسلحة بيضاء ، العدد والأدوات والمواد الخام المستخدمة فى تصنيع مخدر الحشيش من بينها مكبس يدوى".

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وقيامه بتصنيع ذات المخدر بإستخدام الأدوات المضبوطة .

من ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة قيام "عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - مُقيمان بأسيوط"، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من شقة مستأجرة بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وتم ضبطهما وبحوزتهما "25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,125 كيلو جرام ، ميزان حساس ، مبلغ مالى قدره 59 ألف جنيه ، 3 هواتف محمولة".

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتصنيعها .
ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 3.5 كيلو هيروين و9 كيلو حشيش بـ الجيزة
ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 3.5 كيلو هيروين و9 كيلو حشيش بـ الجيزة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمن الجيزة: ضبط عاطلين وبحوزتهما 25 طربة حشيش في بولاق الدكرور

يحوزان 240 طربة حشيش | ضبط عاطلين يتاجران فى المخدرات | فيديو

ضبط مسجل شقي خطر بحوزته 4 كيلو حشيش وبندقية خرطوش بالغربية

ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية لحيازته مخدر الحشيش

ضبط عاطل بحوزته 18 كجم "حشيش" قبل ترويجها بالإسكندرية

قبل احتفالات رأس السنة.. سقوط عاطلين بحوزتهما 5 كيلو هيروين بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

أمريكي محظوظ.. اشترى كنبة مستعملة فعثر بداخلها على كنز

زلزال بقوة 4.09 درجة يضرب الغردقة .. تفاصيل

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة لـ مي عز الدين

لأول مرة.. مصر في التصنيف العالمي للابتكار

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة ليلا .. التفاحة الفاسدة بالأهلي .. ورطة لاتحاد الكرة .. حوار محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدينة فرنسية على أرض مصرية .. 20 صورة ترصد جمال مدينة بور فؤاد أول نقطة بقارة آسيا

فى زيارة مفاجئة ليلا.. محافظ البحر الأحمر ينقذ طفلة بمستشفى الغردقة

بعد تخفيض سعرها.. عودة bmw الفئة الخامسة 2020 إلى مصر .. تفاصيل