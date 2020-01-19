ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 3.5 كيلو هيروين و9 كيلو حشيش بـ الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,500 كيلو جرام / كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,525 كيلو جرام ) .





أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة قيام "عاطل - مُقيم بمنطقة اللبينى بالهرم وأصل إقامته أسيوط" بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى .





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وتم ضبطه بمسكنه، وبحوزته "14 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 3,500 كيلو جرام ، 17 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,400 كيلو جرام ، 2 هاتف محمول" ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفين للإتصال بعملائه .





كما أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة قيام "عاطل - مُقيم عرب الحصار دائرة المركز" بتصنيع المواد المخدرة والإتجار فيها متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وتم ضبطه بمسكنه، وبحوزته "14 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات ، 4 قطع أسلحة بيضاء ، العدد والأدوات والمواد الخام المستخدمة فى تصنيع مخدر الحشيش من بينها مكبس يدوى".





وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وقيامه بتصنيع ذات المخدر بإستخدام الأدوات المضبوطة .





من ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة قيام "عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - مُقيمان بأسيوط"، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من شقة مستأجرة بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى .





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وتم ضبطهما وبحوزتهما "25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,125 كيلو جرام ، ميزان حساس ، مبلغ مالى قدره 59 ألف جنيه ، 3 هواتف محمولة".





وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما.



