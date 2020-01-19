إحنا ضد الظلم بس.. رضوى الشربيني تقدم الشكر لوزارة الداخلية لهذا السبب

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" ، فيديو من إحدى حلقاتها السابقة من برنامج " هى وبس " المذاع على قناة CBC سفرة، ظهرت به فتاة تدعى شروق روت خلال الحلقة كيفية الاعتداء عليها داخل شقتها من زوجها وسحلها وخطف بناتها الصغار، وناشدت سرعة الاستجابة لمطلبها باسترجاع طفلتيها الصغيرتين وبالفعل استجابت رضوى ووزارة الداخلية لها ورجوع أولادها.
وعلقت الإعلامية رضوى الشربينى على الفيديو قائلة: " كلمة يارب من القلب بتحقق "كن فيكون"...ربنا سخر ليها الإعلام و الداخليه وناس كتير تدعى لها لحد ما حقها رجع......احنا مش ضد حد، احنا ضد الظلم بس... مبروك رجوع البنات يا شروق والف حمد و شكر ليك يارب... الف شكر لـ وزاره الداخلية"
واستضافت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، منذ فترة الإعلامية رضوى الشربينى، فى ندوة بالتزامن مع احتفالية خاصة تقيمها الجامعة، حيث وقع الاختيار على "الشربينى" لتكون ضيفة الندوة بناء على استفتاء أقيم عن الشخصية التى يريد الطلبة حضورها فكان الاختيار للإعلامية رضوى الشربينى.
وتحدثت رضوى الشربينى خلال الندوة التى حضرها 250 طالبا من طلاب الجامعة، والذى استقبلها بحفاوة وترحاب شديد، عن المرأة ودورها فى المجتمع، وكيف تكوّن الفتاة شخصية مستقلة منذ الصغر مع الالتزام بعادات وتقاليد المجتمع اضافة إلى العديد من الأمور الأخرى التى تخض الزواج والارتباط.
وعلقت الإعلامية رضوى الشربينى على الفيديو قائلة: " كلمة يارب من القلب بتحقق "كن فيكون"...ربنا سخر ليها الإعلام و الداخليه وناس كتير تدعى لها لحد ما حقها رجع......احنا مش ضد حد، احنا ضد الظلم بس... مبروك رجوع البنات يا شروق والف حمد و شكر ليك يارب... الف شكر لـ وزاره الداخلية"
واستضافت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، منذ فترة الإعلامية رضوى الشربينى، فى ندوة بالتزامن مع احتفالية خاصة تقيمها الجامعة، حيث وقع الاختيار على "الشربينى" لتكون ضيفة الندوة بناء على استفتاء أقيم عن الشخصية التى يريد الطلبة حضورها فكان الاختيار للإعلامية رضوى الشربينى.
وتحدثت رضوى الشربينى خلال الندوة التى حضرها 250 طالبا من طلاب الجامعة، والذى استقبلها بحفاوة وترحاب شديد، عن المرأة ودورها فى المجتمع، وكيف تكوّن الفتاة شخصية مستقلة منذ الصغر مع الالتزام بعادات وتقاليد المجتمع اضافة إلى العديد من الأمور الأخرى التى تخض الزواج والارتباط.