في أول تعليق على وفاة ابنها.. مايا مرسى تشكر قرينة الرئيس ومن قدموا لها العزاء

تقدمت الدكتورة مايا مرسي وعائلتها بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لكل من قدم لهم التعزية الصادقة والمواساة الحسنة فى وفاة نجلها أمين تامر موسي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.





وأضافت "إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أجرنا فى مصيبتنا، وأخلف لنا خيرًا منها".





وتابعت "نشكر كل من شاركنا مصابنا الجلل ، وخالص الشكر والعرفان والامتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيدة انتصار السيسي قرينته والأسرة الكريمة".





ووجهت مايا مرسي الشكر لكل من رئيس مجلس الوزراء وقرينته، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، ورئيس جهاز المخابرات العامة وقرينته، ورئيس البرلمان و قرينته، والوزراء الحاليين والسابقين والسيدات قريناتهم و الوزيرات الحاليات والسابقات، ومحافظ البنك المركزي، والنائب العام، ومكتب ديوان رئيس الجمهورية، وقرينات كبار رجال الدولة، ورجال القضاء والنيابة العامة ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، ورئيس الرقابة الإدارية، و رئيس النيابة الإدارية، ورئيس الهيئة العليا للانتخابات، والسادة مستشاري السيد رئيس الجمهورية، والمحافظين الحاليين والسابقين، و نواب ونائبات البرلمان،ووفد علماء الأزهر الشريف ، ووفد الكنائس المصرية الثلاثة من السيدات والرجال، والسفراء وقريناتهم ، و سفيرات مصر بوزارة الخارجية المصرية ، و سفراء وسفيرات الدول العربية والأجنبية، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية في مصر وخارج مصر الحكومية وغير الحكومية، و ممثلي الجهات الوطنية، وكبار الإعلاميين ، والفنانين ، والكتاب ، ورؤساء التحرير والصحفيين ، والأكاديميين ، والمؤسسات الشريكة ، والمجالس القومية المتخصصة، وممثلي النقابات المصرية، والأساتذة والطلبة والطالبات بالمدرسة الألمانية الإنجيلية، والسادة أعضاء وعضوات المجلس القومى للمرأة ، ولجانه وفروعه بالمحافظات ، وأمانته العامة الحاليين والسابقين، ورجال الأعمال، ورؤساء البنوك، وزوجات وبنات شهداء الجيش والشرطة والقضاء وجميع من واسانا من الأهل والأصدقاء.





وتابعت : " خالص الشكر والإمتنان لجميع من تقدم بواجب العزاء سواء بالحضور أو بالاتصال أو تلغرافيًا أو بالرسائل أو مواساتكم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، ونسأل الله أن يقيكم الشر وألّا يريكم مكروهًا فى عزيزٍ لديكم ".



