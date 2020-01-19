ميلان يقلب الطاولة على أودينيزي ويهزمه في الـ +90 بالدوري الإيطالي

حقق ميلان انتصارًا ثمينًا على ضيفه أودينيزي، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 20 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".



وعلى ملعب "سان سيرو"، سجل لأصحاب الأرض كل من، أنتي ريبيتش هدفين في الدقيقتين "48،93" وثيو هيرنانديز في الدقيقة "72".



وأحرز هدفي أودينيزي كل من، جينس ستريجير لارسين في الدقيقة "6"، وكيفين لاسانيا في الدقيقة "85".



وسيطر ميلان على مجريات المباراة، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 51%، مقابل 49% لأودينيزي.



وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثامن، بينما تجمد سيلتا فيجو عند 24 نقطة، في المركز الـ13.

