AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميلان يقلب الطاولة على أودينيزي ويهزمه في الـ +90 بالدوري الإيطالي

الأحد 19/يناير/2020 - 04:06 م
ميلان
ميلان
Advertisements
إسراء أشرف
حقق ميلان انتصارًا ثمينًا على ضيفه أودينيزي، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 20 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".

وعلى ملعب "سان سيرو"، سجل لأصحاب الأرض كل من، أنتي ريبيتش هدفين في الدقيقتين "48،93" وثيو هيرنانديز في الدقيقة "72".

وأحرز هدفي أودينيزي كل من، جينس ستريجير لارسين في الدقيقة "6"، وكيفين لاسانيا في الدقيقة "85".

وسيطر ميلان على مجريات المباراة، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 51%، مقابل 49% لأودينيزي.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثامن، بينما تجمد سيلتا فيجو عند 24 نقطة، في المركز الـ13.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برشلونة يقلب الطاولة على ليجانيس ويهزمه في الدوري الإسباني

الدوري الإيطالي.. ميلان يفوز 1 - 0 على بارما.. وإنتر يلاحق اليوفي بفوز على سبال

الدوري الإيطالي .. ميلان يحقق فوزا صعبا 3-2 على بولونيا ويصعد إلى المركز الـ 10

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتقدم على أودينيزي 3-0 في الشوط الأول.. فيديو

صراع القاع | تعادل مثير 2-2 بين مايوركا وسيلتا فيجو فى الدوري الإسباني

أتلانتا يذل ميلان بخماسية في الدوري الإيطالي.. صور وفيديو

ترشيحاتنا

حذف أغنية هايدي محمد متسابقة The Voice kids من YouTube

أخبار الفن.. MBC ترد على حذف فيديو المصرية هايدي محمد.. ومتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يهنئ مي عز الدين بعيد ميلادها

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 19 -1-2020

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر بالقوات المسلحة .. وسحب الملفات 27 يناير

ممنوعون من الحلويات.. 4 خرافات حول مرض السكر

السراج يكشف خياراته حال عدم التوصل لاتفاق في مؤتمر برلين.. ولهذا السبب طلب مساعدة تركيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

اتحاد الكرة يعلن جدول الدور الثاني فى دورى الدرجة الثانية.. صور

ببنطلون جلد وجاكيت لامع.. نرمين ماهر لجمهورها: توقفوا عن العطاء المستمر