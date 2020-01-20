برلماني: النمو الكبير في الناتج القومي بشهادة الأمم المتحدة دليل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، على أهمية عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تنتهجها مصر بقيادة الرئيس السيسي وأثبتت فعاليتها.





ونوه، في تصريحات له، أن التقرير الذي أصدرته إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لآفاق تطور الاقتصاد العالمى لعام 2020، وأكدت فيه أن مصر سجلت نموا اقتصاديا قويا يقدر بـ 5.5 % خلال عام 2019، وتوقعت أن تسجل مصر نموا اقتصاديا نسبته 5.8% فى عام 2020، بفضل التعافى القوى للطلب المحلى وتخفيف القيود على ميزان المدفوعات.





وشدد على أن النمو المضطرد في الناتج القومي المصري يعود الى اتباع سياسات اقتصادية رشيدة ومتوازنة وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بكل نجاح.



