AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. صورة جماعية قبل انطلاق مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

الأحد 19/يناير/2020 - 04:08 م
لقطة تذكارية من مؤتمر
لقطة تذكارية من مؤتمر برليين
Advertisements
ريهام فيكتور
شارك رؤساء الدول والوزراء في صورة جماعية قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية بمشاركة الرئيس السيسى ، وذلك نقلا عن اكسترا نيوز الفضائية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، إلى ألمانيا؛ للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية.

كان الرئيس السيسي تلقى دعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمشاركة فى فعاليات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، والتى تبدأ غدا بمشاركة قادة ورؤساء حوالى 11 دولة عربية وغربية معنية بالملف الليبي، بالإضافة إلى ممثلين عن 4 مؤسسات دولية وإقليمية، فى مسعى للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الليبي.

ويتوجه الرئيس السيسي من ألمانيا إلى بريطانيا للمشاركة فى فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التى تبدأ غدا الإثنين فى العاصمة البريطانية بناءً على دعوة من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

ويشارك فى الفعاليات العديد من قادة أفريقيا والشركات والحكومات والمؤسسات الدولية لاستعراض وتعزيز الفرص الاستثمارية في إفريقيا.​
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأجواء الباردة لم تمنعهم.. الجالية المصرية بألمانيا تستعد لاستقبال الرئيس بالأعلام

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر إقامته في ألمانيا قبل المشاركة بمؤتمر برلين

قبيل انعقاد مؤتمر برلين.. السراج يدعو المجتمع الدولي لنشر قوة حماية دولية في طرابلس.. ويكشف خيارات حكومته حال فشل القمة.. وأردوغان يزعم: تركيا مفتاح السلام في ليبيا

بث مباشر.. وصول المشاركين في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

وصول الرئيس الفرنسي مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية ..فيديو

ترشيحاتنا

كم من كربة أبكت عيونا .. رسالة مؤثرة من أبو جبل لـ متابعيه

بشرى سارة.. زيادة معاشات الزراعيين بنسبة 25%

مدرب المقاولون السابق يكشف قصة بكاء محمد صلاح بسبب الأهلي

بادجي لـ صدى البلد: أعشق أبو تريكة.. وقرار التوقيع للأهلي لم يكن سهلا

الأرصاد تكشف عن موعد استقرار الأحوال الجوية

فى زيارة مفاجئة ليلا.. محافظ البحر الأحمر ينقذ طفلة بمستشفى الغردقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

اتحاد الكرة يعلن جدول الدور الثاني فى دورى الدرجة الثانية.. صور

ببنطلون جلد وجاكيت لامع.. نرمين ماهر لجمهورها: توقفوا عن العطاء المستمر