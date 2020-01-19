شاهد.. صورة جماعية قبل انطلاق مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

قبيل انعقاد مؤتمر برلين.. السراج يدعو المجتمع الدولي لنشر قوة حماية دولية في طرابلس.. ويكشف خيارات حكومته حال فشل القمة.. وأردوغان يزعم: تركيا مفتاح السلام في ليبيا