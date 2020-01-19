انطلاق مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية بمشاركة الرئيس السيسي

انطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر برلين بشأن الازمة الليبية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضور عدد من رؤساء الدول المشاركة، ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء امس السبت، إلى العاصمة الألمانية "برلين" للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده اليوم الأحد ١٩ يناير.





وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية : إن ذلك يأتى تلبية لدعوة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، بالإضافة الي ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة".





واستقبلت الجالية المصرية فى ألمانيا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإعلام ، وذلك خلال وصوله لمدينة برلين للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقدها اليوم الأحد.



