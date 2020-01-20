سخان الغاز.. الاستحمام لمدة تزيد عن 15 دقيقة يؤدي للموت

يعتبر الاستحمام في الشتاء من المشاكل التي قد تعرض الكثير للوفاة، لذا قدمت هيئة سلامة والصحة المهنية نصائح للاستحمام بسلام لأن استمرار تنفس بخار الماء ونقص تدفق الأكسجين للمخ يؤدى بدون أى مقدمات أو إحساس باختناق يحدث على أثره إغماء مباشر.









وأكدت الهيئة أن البخار الذى يستمر تنفسه أثناء الاستحمام ما يعمل علي نقص الاكسجين والوفاة، وتكمن الخطورة أن سخانات الغاز يتم تركيبها في الحمامات وتعمل بالاشتعال المباشر فتستهلك اوكسجين الحمام فى دقائق مع إغلاق الباب والشباك لذا بخار الماء المكثف يزيد احتمالية الوفاة.



