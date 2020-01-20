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مرأة

سخان الغاز.. الاستحمام لمدة تزيد عن 15 دقيقة يؤدي للموت

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتبر الاستحمام في الشتاء من المشاكل التي قد تعرض الكثير للوفاة، لذا قدمت هيئة سلامة والصحة المهنية نصائح للاستحمام بسلام لأن استمرار تنفس بخار الماء ونقص تدفق الأكسجين للمخ يؤدى بدون أى مقدمات أو إحساس باختناق يحدث على أثره إغماء مباشر.


وأكدت الهيئة أن البخار الذى يستمر تنفسه أثناء الاستحمام ما يعمل علي نقص الاكسجين والوفاة، وتكمن الخطورة أن سخانات الغاز يتم تركيبها في الحمامات وتعمل بالاشتعال المباشر فتستهلك اوكسجين الحمام فى دقائق مع إغلاق الباب والشباك لذا بخار الماء المكثف يزيد احتمالية الوفاة. 

وأضافت أن معظم الأشخاص يقومون بغلق الشباك وقت الاستحمام وبذلك يتراكم بخار الماء وييد ثاني اكسيد الكربون ولذلك فأن الحل الاساسي هو تشغيل الشفاط او تقليل وقت الاستحمام وعدم الجلوس مدة طويلة في الحمام ، مشددة على ضرورة متابعة الشخص الموجود فى الحمام إذا زادت مدة وجوده في الحمام أثناء الاستحمام عن 15 دقيقة.
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