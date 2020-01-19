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أخبار العالم

ننشر مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا

الأحد 19/يناير/2020 - 06:06 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
نشرت فضائية 218 الليبية على نسخة من مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا، والذي تشهده العاصمة الألمانية برلين الآن.

وجاء في مسودة مؤتمر برلين ما يلي:

* الدعوة إلى الامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا
* ضرورة محاسبة جميع الذين انتهكوا أحكام القانون الدولي وحث جميع الأطراف على وضع حد للاحتجاز التعسفي.

* التأكيد على الحاجة إلى مراجعة مالية للمؤسسات المالية والاقتصادية الليبية لدعم جهود إعادة توحيدها.

* التشجيع على إنشاء آلية لإعادة الإعمار في ليبيا مع إعطاء الأولوية لمدن بنغازي ودرنة ومرزوق وسبها وسرت وطرابلس.

* الدعوة إلى التوزيع الشفاف والمتساوي لعائدات النفط المسودة تؤيد إنشاء قوات جيش وشرطة تحت سلطة مركزية ومدنية بناء على محادثات القاهرة.

* دعوة مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي للتحرك ضد معرقلي العملية السياسية.

* حث جميع الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسية الشاملة تحت رعاية البعثة الأممية مما يمهد الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية.

* الدعوة إلى إنشاء مجلس رئاسي فعال وتشكيل حكومة ليبية موحدة وشاملة وفعالة يوافق عليها مجلس النواب.

* دعوة جميع الأطراف الفاعلة إلى تطبيق وإنفاذ عقوبات مجلس الأمن ضد منتهكي حظر الأسلحة.

* الدعوة إلى وقف أي دعم للأفراد والجماعات الإرهابية المحددة من الأمم المتحدة، ومساءلة جميع مرتكبي الأعمال الإرهابية.

* التأكيد على إنشاء لجان فنية لمراقبة تحقق وقف إطلاق النار والتحقق منه.

* التأكيد على الحاجة إلى مكافحة الإرهاب في ليبيا بكل الوسائل وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

* دعوة جميع الأطراف إلى الانفصال عن الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة الأمم المتحدة.

* الدعوة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات في ليبيا وإدماج الأفراد المناسبين في مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية.

* الدعوة لاتخاذ خطوات موثوقة لتفكيك الجماعات المسلحة والميليشيات من قبل جميع الأطراف.
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