ننشر مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا

نشرت فضائية 218 الليبية على نسخة من مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا، والذي تشهده العاصمة الألمانية برلين الآن.



وجاء في مسودة مؤتمر برلين ما يلي:



* الدعوة إلى الامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا

* ضرورة محاسبة جميع الذين انتهكوا أحكام القانون الدولي وحث جميع الأطراف على وضع حد للاحتجاز التعسفي.



* التأكيد على الحاجة إلى مراجعة مالية للمؤسسات المالية والاقتصادية الليبية لدعم جهود إعادة توحيدها.



* التشجيع على إنشاء آلية لإعادة الإعمار في ليبيا مع إعطاء الأولوية لمدن بنغازي ودرنة ومرزوق وسبها وسرت وطرابلس.



* الدعوة إلى التوزيع الشفاف والمتساوي لعائدات النفط المسودة تؤيد إنشاء قوات جيش وشرطة تحت سلطة مركزية ومدنية بناء على محادثات القاهرة.



* دعوة مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي للتحرك ضد معرقلي العملية السياسية.



* حث جميع الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسية الشاملة تحت رعاية البعثة الأممية مما يمهد الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية.



* الدعوة إلى إنشاء مجلس رئاسي فعال وتشكيل حكومة ليبية موحدة وشاملة وفعالة يوافق عليها مجلس النواب.



* دعوة جميع الأطراف الفاعلة إلى تطبيق وإنفاذ عقوبات مجلس الأمن ضد منتهكي حظر الأسلحة.



* الدعوة إلى وقف أي دعم للأفراد والجماعات الإرهابية المحددة من الأمم المتحدة، ومساءلة جميع مرتكبي الأعمال الإرهابية.



* التأكيد على إنشاء لجان فنية لمراقبة تحقق وقف إطلاق النار والتحقق منه.



* التأكيد على الحاجة إلى مكافحة الإرهاب في ليبيا بكل الوسائل وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.



* دعوة جميع الأطراف إلى الانفصال عن الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة الأمم المتحدة.



* الدعوة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات في ليبيا وإدماج الأفراد المناسبين في مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية.



* الدعوة لاتخاذ خطوات موثوقة لتفكيك الجماعات المسلحة والميليشيات من قبل جميع الأطراف.