تظاهرات ضد الغزو التركي لليبيا أمام مقر انعقاد مؤتمر برلين.. صور

شهد مقر انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا تظاهرات ضد الغزو التركي في ليبيا، والجرائم التي يرتكبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الشعب الليبي.



وحمل المتظاهرون لافتات ضد الرئيس التركي، وطالبوه بوقف غزوه العسكري في ليبيا، رافعين لافتات حملت "توقف أردوغان".



وشبه المحتجون أردوغان بالسفاح، الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الليبي الأعزل.



وهاجم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، تواجد المليشيات السورية داخل الأراضي الليبية، وهو الأمر الذي تم برعاية رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان.



وقال ماكرون: "قلقون للغاية من وصول مقاتلين من سوريا وقوات أجنبية إلى طرابلس ويجب أن يتوقف ذلك فورًا".



وتستضيف برلين، الأحد، المؤتمر الدولي الخاص بليبيا، والذي يشارك فيه الرئيس فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.