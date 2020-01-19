كأس إفريقيا لكرة اليد.. منتخب مصر يتقدم على الكونغو الديمقراطية 16-10 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبي مصر والكونغو الديموقراطية، بتقدم الفراعنة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية الرابعة والعشرين لكرة اليد.





كان المنتخب المصري مسيطرًا على أحداث الشوط الأول من المباراة ، لينهيه متقدمًا بنتيجة 16-10.





يذكر أن المنتخب المصري تأهل للدور الرئيسي ، ويحتل صدارة مجموعته متفوقًا بفارق الأهداف على المنتخب الكونغولي ، حيث حقق الفوز على منافسه غينيا بنتيجة 39-22 في المباراة الأولى ، ثم على منافسه كينيا بنتيجة ٤٤-١٩



