AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كأس إفريقيا لكرة اليد.. منتخب مصر يتقدم على الكونغو الديمقراطية 16-10 في الشوط الأول

الأحد 19/يناير/2020 - 07:56 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
Advertisements
إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبي مصر والكونغو الديموقراطية، بتقدم الفراعنة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية الرابعة والعشرين لكرة اليد.

كان المنتخب المصري مسيطرًا على أحداث الشوط الأول من المباراة ، لينهيه متقدمًا بنتيجة 16-10.

يذكر أن المنتخب المصري تأهل للدور الرئيسي ، ويحتل صدارة مجموعته متفوقًا بفارق الأهداف على المنتخب الكونغولي ، حيث حقق الفوز على منافسه غينيا بنتيجة 39-22 في المباراة الأولى ، ثم على منافسه كينيا بنتيجة ٤٤-١٩

ويتأهل بطل البطولة فقط لأولمبياد طوكيو 2020، بينما يصعد صاحبي المركزين الثاني والثالث للملحق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد الإفريقي يحدد تسعيرة إذاعة الأمم الإفريقية لكرة اليد 2020

في افتتاح البطولة الأفريقية.. منتخب اليد يواجه غينيا ظهر اليوم

مشوار منتخب مصر لكرة اليد في بطولة أفريقيا.. والقنوات الناقلة للمباريات

المغرب تهزم الكونغو 34-25 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية لليد بتونس

أمم أفريقيا لرجال اليد .. الجزائر يسحق زامبيا 34-9 ويتصدر المجموعة الرابعة

بعد اكتساح غينيا.. موعد مباراة منتخب مصر بالأمم الأفريقية لليد

ترشيحاتنا

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر بالقوات المسلحة .. وسحب الملفات 27 يناير

ببنطلون جلد وجاكيت لامع.. نرمين ماهر لجمهورها: توقفوا عن العطاء المستمر

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المقاولون.. معلول وكهربا والحاوي على الدكة

بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة

بيراميدز يهاجم اتحاد الكرة.. ويطالب بالمساواة مع الأهلي والزمالك

فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت قصير.. سميرة سعيد تشعل إنستجرام بإطلالة شبابية

بعد شائعة وفاتها.. 10 صور لـ سيلين ديون بعد تخطيها الـ 50

بـ تايجر فوق الركبة.. مي عمر بإطلالة جريئة