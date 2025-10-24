قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم العالي: تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات
خبير: العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير
أذكار الصباح.. رددها في هذا اليوم المبارك تتنزل عليك الخيرات
مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ .. الأسباب والأعراض
خلال جولة ليلية مفاجئة.. مخالفات بالجملة في مستشفى حلوان العام والنصر للتأمين
أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 في مصر
وزير الكهرباء يجتمع بالخبراء والاستشاريين لبدء تنفيذ مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة العضوية
بريطانيا تستعد لإعلان تسريع برنامج تسليم أوكرانيا أكثر من 100 صاروخ دفاعي إضافي
التيك توكر كروان مشاكل يغادر محبسه بعد وقف حبسه في قضية سب وقذف
ترامب يعترف بدوره الفعال في تفجيرات البيجر بلبنان وسوريا
حملة مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمدينة القوصية في أسيوط
وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان
أنهى التيك توكر كروان، مشاكل إجراءات خروجه من محبسه، بعد القبض عليه أثناء سفره لوجود حكم قضائي ضده، وذلك عقب صدور قرار المحكمة الاقتصادية بوقف حبسه في قضية سب وقذف إعلامية.

وكانت قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل على حبسه سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف إعلامية شهيرة، بعد إتمام إجراءات التصالح بينهما، والقضاء مجددا بايقاف الحبس عن التنفيذ لمدة 3 سنوات.

وكانت قضت محكمة أول درجة بحبس كروان مشاكل سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف إعلامية شهيرة.

وفي سياق آخر، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، بإلغاء حكم حبس التيك توكر كروان مشاكل، 3 أشهر والاكتفاء بالغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح.

وكانت حررت المنتجة ليلى الشيخ محضرا ضد التيك توكر كروان مشاكل، تتهمه فيه بالسب والقذف، وقد أحالت النيابة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية لنظر محاكمته.

وسبق اتهام التيك توكر "كروان مشاكل" و"إنجى حمادة " مقدمة برنامج، بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب العامة.

