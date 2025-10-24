التيك توكر كروان مشاكل يغادر محبسه بعد وقف حبسه في قضية سب وقذف

أنهى التيك توكر كروان، مشاكل إجراءات خروجه من محبسه، بعد القبض عليه أثناء سفره لوجود حكم قضائي ضده، وذلك عقب صدور قرار المحكمة الاقتصادية بوقف حبسه في قضية سب وقذف إعلامية.

وكانت قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل على حبسه سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف إعلامية شهيرة، بعد إتمام إجراءات التصالح بينهما، والقضاء مجددا بايقاف الحبس عن التنفيذ لمدة 3 سنوات.

وكانت قضت محكمة أول درجة بحبس كروان مشاكل سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف إعلامية شهيرة.

وفي سياق آخر، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، بإلغاء حكم حبس التيك توكر كروان مشاكل، 3 أشهر والاكتفاء بالغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح.

وكانت حررت المنتجة ليلى الشيخ محضرا ضد التيك توكر كروان مشاكل، تتهمه فيه بالسب والقذف، وقد أحالت النيابة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية لنظر محاكمته.

وسبق اتهام التيك توكر "كروان مشاكل" و"إنجى حمادة " مقدمة برنامج، بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب العامة.