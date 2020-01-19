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رياضة

رد فعل محمد صلاح بعد طلب مذيع سكاي سبورت منح جائزة رجل المباراة لهندرسون

الأحد 19/يناير/2020 - 09:13 م
صدى البلد
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أحمد هاني
قاد الفرعون المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، في قمة الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وحصل هندرسون قائد ليفربول على جائزة رجل المباراة.

وداعب محمد صلاح زميله هيندرسون أثناء تسليم جائزة رجل المباراة، عندما طالبه مذيع سكاي سبورت بتسليم الجائزة لزميله حيث أخبره أنه من أحرز الهدف.

هدف محمد صلاح الثاني جاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد مرتدة لليفربول و تمريرة طولية من أليسون فى إتجاه المنطلق محمد صلاح ليستلم الكرة ويسددها بين اقدام الحارس ديفيد دي خيا.

وعقب تسجيل صلاح الهدف الثاني خلع محمد صلاح قميصه للاحتفال مع الجماهير بعد هدفه الـ11 هذا الموسم بالدوري والأول في تاريخه في شباك اليونايتد.

وكان الهدف الأول لصالح أصحاب الأرض ليفربول جاء بالدقيقة 14، من ركلة ركنية نفذها أليكساندر أرنولد لتصل إلى الهولندي فان دايك الذي أسكنها في الشباك برأسية قوية.

و يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بعد الفوز اليوم على مانشستر يونايتد، علمًا بأنه له جولة مؤجلة ضد وست هام يونايتد، بينما تجمد رصيد اليونايتد في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.
رد فعل محمد صلاح بعد طلب مذيع سكاي سبورت منح جائزة رجل المباراة لهندرسون
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