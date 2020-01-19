متقلعش الفانلة في السقعة يا قلب مصر.. رسالة رشا مهدي لـ محمد صلاح بعد هدفه اليوم

علقت الفنانة رشا مهدي على هدف محمد صلاح العالمي في شباك فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وعلقت رشا مهدي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "‏مبروك يا صلاح الجون حلو بس متقلعش الفانلة تاني في السقعة يا قلب مصر".



ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات بين "‏‎الغالي بالقووي صلاح الخير" و"أجمل فنانة" و"‏‎خايفة عليه" و"‏‎دمك خفيف جدا".



وفاز ليفربول بهدفين مقابل لا شيء علي فريق مانشستر يونايتد في إطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز وأحرز فان دايك الهدف الاول بالدقيقة 14 ليعاود محمد صلاح التسجيل مرة اخري بالدقيقة 93 من زمن المباراة.