ميركل: نشكر مصر والإمارات على دورهما في توحيد موقفنا من ليبيا

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن شكرها لمصر والإمارات على موقفهما ودورهما في توحيد موقف أوروبا من الأزمة الليبية.
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء مؤتمر برلين بشأن ليبيا: "موقف مصر والإمارات ساهم في توحيد موقف أوروبا من ليبيا".
وأضافت المستشارة الألمانية: "أولويتنا هي تثبيت وقف إطلاق النار وفرض هدنة مستدامة في ليبيا".
واستضافت العاصمة الألمانية، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا.
وشارك في اجتماع برلين قادة وممثلين عن كل من روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.