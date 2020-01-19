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رياضة

هاني حتحوت يكشف كواليس خناقة كهربا وأحمد فتحي فى لقاء المقاولون.. شاهد

الأحد 19/يناير/2020 - 10:23 م
هاني حتحوت
هاني حتحوت
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إسماعيل محمود
كشف الإعلامي هاني حتحوت ، عن تفاصيل المشادة التي نشبت بين أحمد فتحي ومحمود عبد المنعم كهربا لاعبا النادي الأهلي في المباراة التي جمعته بنادي المقاولون العرب اليوم الأحد.

ونشر حتحوت تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، كتب فيها:"أحمد فتحي عاتب كهربا، فكهربا رد بعصبية، فتدخل وليد سليمان لإبعادهما عن بعضهما فى الدقيقة ٨٥."

وتداولت بعض الصور لمحمود كهربا مع أحمد فتحي أثناء المشادة.

يذكر أن النادي الأهلي قد تفوق على نظيره نادي المقاولون العرب بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في قمة الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري.
خناقة كهربا وفتحي خناقة كهربا وفتحي
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