السعودية تعلن الدعم الكامل لـ قبرص.. ماذا دار بين الملك سلمان والوزير كريستوديليدوس





وقال وزير الخارجية السعودي: «تتابع المملكة باهتمام كبير التطورات الحالية في منطقة شرق البحر المتوسط ​، وتبدي اهتمامها بالأمن والاستقرار هناك، وتؤكد دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها».



وأضاف أن المملكة العربية السعودية «تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن والالتزام بها لحل النزاعات، وتجنب التصعيد، واحترام قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو محاولات فرض الوضع الراهن بالقوة، لأن ذلك لا يخدم السلام والأمن والاستقرار الدوليين في هذه المنطقة».



وأعربت قبرص عن انزعاجها وغضبها من محاولة تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي وسط تصاعد التوترات بشأن احتياطيات الطاقة في شرق البحر المتوسط.



واتهمت نيقوسيا تركيا بانتهاك القانون الدولي كما هو الحال في السفن المرسلة للحفر داخل منطقة استكشاف مرخصة بالفعل لشركات الطاقة إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية.



استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستوديليدوس، في العاصمة الرياض؛ حيث ناقشا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، كما ناقشا التطورات الإقليمية والدولية في إطار الاهتمام المشترك.والتقى اليوم وزير الخارجية القبرصي نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في مكتبه بالرياض، حيث شدد الوزير السعودي على عمق العلاقات البينية للسعودية وقبرص وحرصه على تطويرها في العديد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.