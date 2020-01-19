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رياضة

في أول مباراة لـ كيكي.. ميسي يسجل هدفا بـ التيكي تاكا في شباك غرناطة

الأحد 19/يناير/2020 - 11:44 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
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إسماعيل محمود
تمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة من تسجيل هدف التقدم لفريقه ، في شباك غرناطة ، خلال المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

وسجل ميسي الهدف في الدقيقة 76 من جملة تكتيكية رائعة من عدة تمريرات بين ميسي وجريزمان وأرتورو فيدال، ليسدد ميسي الكرة على يمين حارس مرمى غرناطة، معلنًا عن الهدف الاول للبارسا.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لكيكي سيتيين، الذي تم تعيينه مديرًا فنيًا جديدًا لبرشلونة، خلفًا للمقال إرنستو فالفيردي، بعد فشله بالتتويج بالسوبر الإسباني.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بينما يحتل غرناطة المركز العاشر برصيد 27 نقطة.
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