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أخبار العالم

مؤتمر برلين.. الإعلان عن إنشاء مجموعة عمل دولية لحل الأزمة في ليبيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:49 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، من بينها مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في البيان الختامي للمؤتمر إنشاء مجموعة عمل دولية لمتابعة إجراءات الدول المشاركة في حل الأزمة الليبية.

وقالت الدول المشاركة إنه سيتم تشكيل لجنة لصنع القرارات تتألف من جميع الدول والمنظمات الدولية التي شاركت في مؤتمر برلين اليوم حول ليبيا، من أجل الحفاظ على التنسيق بعد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأوضحت أن اجتماعاتها ستنعقد على مستويين، يتمثل الأول بالجلسات العامة بمشاركة مسؤولين كبار، التي ستنعقد كل شهر، فيما يتمثل الثاني في جلسات فرق العمل الفنية بمشاركة خبراء وبرئاسة ممثلين عن الأمم المتحدة.

واقترحت الدول المشاركة في مؤتمر برلين في البيان الختامي له "إنشاء آلية لإعادة الإعمار الاقتصادي لليبيا" تحت سيطرة الحكومة الموحدة في المستقبل بالتركيز على معالجة الأوضاع في مدن بنغازي ودرنة ومرزق وسبها وسرت والعاصمة طرابلس.

وتجدر الإشارة إلى أن البيان الختامي لمؤتمر برلين أوصى بضرورة وقف إطلاق النار وكل التحركات العسكرية، وعدم التدخل الخارجي في النزاع، وإنشاء جيش وطني ليبي موحد وشرطة وقوات أمن موحدة تحت إدارة السلطات المدنية المركزية على أساس عملية القاهرة التفاوضية والوثائق المنبثقة عنها، ووقف العمليات العدائية على المنشآت النفطية.

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