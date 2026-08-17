التأمين الصحي: نستهدف الوصول إلى 12 مليون مستفيد خلال 6 أشهر



أكد المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي، أن منظومة التأمين الصحي تشهد توسعًا ملحوظًا في عدد من المحافظات، مشيرًا إلى تطبيق المنظومة في 7 محافظات، من بينها الإسماعيلية وبورسعيد وسيناء والمنيا، مع استهداف وصول عدد المستفيدين من المنظومة إلى نحو 12 مليون مستفيد خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال صادق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن الهيئة تسعى إلى الوصول بخدمات التأمين الصحي إلى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في توسيع مظلة الحماية الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وتابع المدير التنفيذي للهيئة على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة العمل، مؤكدًا أن توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة يمثل مسارًا مهمًا لتوسيع نطاق الحماية الصحية والتأمينية، ورفع الوعي لدى العاملين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة.

وأشار إلى أن التعاون مع وزارة العمل يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لحماية العمالة غير المنتظمة، من خلال الربط بين الحماية الصحية والتأمينية من جانب، وفرص التشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية من جانب آخر.

بما يتماشى مع توجه الدولة

وأكد صادق حرص الهيئة على توظيف خبراتها وإمكاناتها بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الصحية للعمالة غير المنتظمة، وتحسين قدرتها على الوصول إلى الخدمات الصحية المستحقة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو توفير مظلة متكاملة للحماية الاجتماعية والصحية للعامل المصري.