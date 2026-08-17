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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حلمي النمنم: ما حدث في رابعة كان يستهدف صناعة الصدام مع الدولة

حلمي النمنم: ما حدث في رابعة كان يستهدف صناعة الصدام مع الدولة
حلمي النمنم: ما حدث في رابعة كان يستهدف صناعة الصدام مع الدولة
شيماء جمال

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن اعتصام رابعة جرى الإعداد له قبل أحداث 30 يونيو، بهدف قطع الطريق أمام المصريين الذين كانوا يستعدون للنزول إلى الشوارع، معتبرًا أن جماعة الإخوان كانت تسعى إلى خلق حالة من الصدام مع الدولة.

وأضاف "النمنم"، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين،  أن الجماعة كانت، حريصة على وقوع ضحايا من أجل صناعة ما وصفه بـ"المظلومية"، مشيرًا إلى أن ما جرى في رابعة كان جزءً من محاولة لإحداث مواجهة مباشرة مع الدولة.
وتطرق وزير الثقافة الأسبق إلى تاريخ جماعة الإخوان، قائلًا إن "جماعة حسن البنا منذ تأسيسها هي الوجه الآخر لوعد بلفور"، مستشهدًا باغتيال رئيس الوزراء الأسبق محمود فهمي النقراشي باشا، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وأضاف أن الجماعة دفعت شبابها إلى ما وصفه بـ"المطحنة"، معتبرًا أن ما سماه "الإفلاس السياسي" هو ما أعاد الجماعة إلى أحداث رابعة وما ترتب عليها.
وتابع النمنم أن ما تقوم به جماعة الإخوان حاليًا يمثل، من وجهة نظره، "إفلاسًا" ومحاولة لإحراج الدولة المصرية، خاصة في ظل قيام القاهرة بدور في المفاوضات المتعلقة بالحرب في قطاع غزة.
وأشار وزير الثقافة الأسبق إلى وجود ما وصفه بـ"جهاز مخابرات يعمل لصالح دولة ما" خلف بعض التحركات التي تستهدف إحراج الدولة المصرية، دون أن يحدد الدولة أو الجهاز الذي يقصده.
وشدد النمنم على أن الدولة المصرية، تواجه محاولات للضغط عليها وإرباك تحركاتها السياسية، في وقت تواصل فيه جهودها المتعلقة بالملف الفلسطيني والمفاوضات الخاصة بقطاع غزة.
 

حلمي النمنم رابعة الإخوان نشأت الديهي جماعة الإخوا حسن البنا

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