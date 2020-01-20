بـ بنطال جلد.. أروى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة اليمنية اروى من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديدة.وظهرت اروى بإطلالة شتوية خطفت بها الانظار، حيث تألقت بإطلالة مثيرة، مرتدية بنطلون جلد اسود وجاكيت لامع باللون الأخضر وهو ما تماشى مع إطلالتها.أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الترابية.طرحت شركة "روتانا" كليب أغنية "صفقة"، للمطربة اليمنية أروى، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"."صفقة" من كلمات تركي الشريف، وألحان فايز السعيد، وتوزيع مهند خضر، ومن إخراج سمير عارف، وتم تصوير الكليب بالمملكة العربية السعودية.