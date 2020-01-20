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حوادث

مصرع شخص وزوجته خنقا داخل منزلهما بالمحلة

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:13 ص
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
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احمد علي
شهدت قرية سندسيس بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، منذ قليل، مصرع شخص وزوجته اثر اختناقهما داخل منزلهما لاستنشاقهما عادم مركبة التوك توك أمام محل إقامتهما بعزبة أم الستين.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي اخطارًا يفيد بوجود بلاغ من الأهالي لمركز شرطة المحلة الكبري يفيد بوجود متوفيين وبالانتقال والفحص تبين وفاة "محمد كمال عبده الجوهري" ٤٥ سنة وزوجته "رضا عبدالعزيز حسين ٤٠ سنة مقيمان بعزبة أم الستين بقرية سندسيس بمركز المحلة الكبرى.

وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى المنشاوى العام بطنطا وذلك إثر اختناقهما نتيجة استنشاق عادم مركبة توك توك خاصة بالمتوفي أثناء تركه للموتور في حالة تشغيل لفترة طويلة داخل المسكن لتجربته عقب صيانته.

وبسؤال أهليتها أقروا بمضمون ما جاء بالفحص ولم يتهموا أحدا ونفوا الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبى على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة الاختناق بغازات العوادم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعه وتحرر النيابة العامة لمباشرة التحقيق وطلب انتداب أحد خبراء الأدلة الجنائية للفحص وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة مستشفى المنشاوى العام لإجراء الصفة التشريحية.
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