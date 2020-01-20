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سيارات

تقرير مفصل عن السيارة شانجان changan ev 460 الصينية المصدرة إلى أمريكا.. صور

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:01 ص
شانجان changan ev
شانجان changan ev 460
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اشرف عطية
يهتم محبو السيارات متابعة كل جديد في الاسواق ، من حيث الامكانيات و الاسعار و صيانات ما بعد البيع و تجارب القيادة ايضا .

لذا يحرص قسم السيارات بصدي البلد علي عمل تقارير مفصلة عن كل سيارة علي حدة واليوم نتناول في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن شانجان changan ev 460 .

شانجان changan ev 460 تعد السيارة الاكثر مبيعا في امريكا حيث صممت السيارة بمواصفات امريكية لتلبي احتياجات المستخدمين في امريكا

تأتي السيارة شانجان changan ev 460 بمحرك قدرة ١٠١ كيلو وات (١٣٦ حصان ) وبطارية سعة 52,56 كيلو وات تمكنها من قطع مسافة ٤٣٠ كم في الشحنة الواحدة بسرعة قصوي تصل الي ١٥٠ كم في الساعه.

السيارة شانجان changan ev 460 تدعم الشحن المنزلي البطئ تستغرق متوسط وقت ٦ ساعات وتدعم ايضا الشحن السريع متوسط وقت ٤٠ دقيقه.


مواصفات شانجان شانجان changan ev 460 :

عفشة مالتي لينك
جنوط ١٧ سبور
تكييف
سنترلوك
امبولايزر مانع للسرقة
ريموت كنترول
ستارت انجين
حساسات لقياس ضغط الهواء في الكاوتش
حساسات امامية وخلفية
كاميرا خلفية
فرامل
ABS
EBD
ESP
نظام مساعدة صعود المرتفعات
لمبات ليد
فوج لايت
داي لايت
خرائط جوجل
شاشة ٧ بوصة
بلوتوث
يو اس بي
٦ ايرباج
ذاكرة لتخزين وضعية كرسي القيادة لاكتر من مستخدم .
فتحه سقف
نظام التدفئة للكراسي
طارة جلد مالتي متعدده الاستخدامات
تقرير مفصل عن السيارة شانجان changan ev 460 الصينية المصدرة إلى أمريكا.. صور
تقرير مفصل عن السيارة شانجان changan ev 460 الصينية المصدرة إلى أمريكا.. صور
تقرير مفصل عن السيارة شانجان changan ev 460 الصينية المصدرة إلى أمريكا.. صور
تقرير مفصل عن السيارة شانجان changan ev 460 الصينية المصدرة إلى أمريكا.. صور
تقرير مفصل عن السيارة شانجان changan ev 460 الصينية المصدرة إلى أمريكا.. صور
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