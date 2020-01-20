تقرير مفصل عن السيارة شانجان changan ev 460 الصينية المصدرة إلى أمريكا.. صور

لذا يحرص قسم السيارات بصدي البلد علي عمل تقارير مفصلة عن كل سيارة علي حدة واليوم نتناول في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن شانجان changan ev 460 .





شانجان changan ev 460

شانجان changan ev 460

شانجان changan ev 460

شانجان changan ev 460

يهتم محبو السيارات متابعة كل جديد في الاسواق ، من حيث الامكانيات و الاسعار و صيانات ما بعد البيع و تجارب القيادة ايضا .تعد السيارة الاكثر مبيعا في امريكا حيث صممت السيارة بمواصفات امريكية لتلبي احتياجات المستخدمين في امريكاتأتي السيارةبمحرك قدرة ١٠١ كيلو وات (١٣٦ حصان ) وبطارية سعة 52,56 كيلو وات تمكنها من قطع مسافة ٤٣٠ كم في الشحنة الواحدة بسرعة قصوي تصل الي ١٥٠ كم في الساعه.السيارةتدعم الشحن المنزلي البطئ تستغرق متوسط وقت ٦ ساعات وتدعم ايضا الشحن السريع متوسط وقت ٤٠ دقيقه.مواصفات شانجانعفشة مالتي لينكجنوط ١٧ سبورتكييفسنترلوكامبولايزر مانع للسرقةريموت كنترولستارت انجينحساسات لقياس ضغط الهواء في الكاوتشحساسات امامية وخلفيةكاميرا خلفيةفراملABSEBDESPنظام مساعدة صعود المرتفعاتلمبات ليدفوج لايتداي لايتخرائط جوجلشاشة ٧ بوصةبلوتوثيو اس بي٦ ايرباجذاكرة لتخزين وضعية كرسي القيادة لاكتر من مستخدم .فتحه سقفنظام التدفئة للكراسيطارة جلد مالتي متعدده الاستخدامات