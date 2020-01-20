براد بيت يفوز بجائزة أفضل ممثل مساعد في حفل SAG AWARDS

حصد النجم العالمي براد بيت، جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره بفيلم الكوميديا "once upon a time in hollywood" للمخرج كوينتين تارانتينو، في مهرجان نقابة ممثلي الشاشة SAG AWARDS، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.



وكان مرشحا لنفس الفئة من الجوائز كل من النجم، جيمي فوكس، وتوم هانكس، وآل باتشينو، وجو بيشي.



كما كانت من ضمن الجوائز أيضا، جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي، وترشح لها كل من النجم كريستيان بيل، عن دوره في فيلم Ford v Ferrari، وليوناردو دي كابريو، عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وأدم دريفر عن دوره في فيلم Marriage Story، وتارون إيجرتون عن دوره في فيلم Rocketman، وواكين فينيكس عن دوره في فيلم جوكر.



يذكر أن تمنح جائزة نقابة ممثلي الشاشة للإنجاز الإبداعي سنويًا للممثلين الذين يحققون المثل العليا لمهنة التمثيل.