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أخبار العالم

خرق هدنة برلين في ليبيا.. ولجنة عسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:46 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء الأحد، أن لجنة عسكرية سيتم تشكيلها قريبا لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وبحسب "العربية"، قال جوتيريش إن اللجنة العسكرية المراقبة ستبصر النور خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أنه: "من المتوقع عقد الجلسة الأولى للجنة العسكرية الخاصة بمراقبة الهدنة في ليبيا خلال أيام".

فيما نقلت العربية عن وسائل إعلام ليبية أنباء عن اختراق الهدنة بالتزامن مع مؤتمر برلين، إذ بعد التئامه بساعات قليلة، ذكرت تقارير أن اشتباكات وقعت في محاور عديدة جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وأشارت إلى أن اللجنة العسكرية يفترض أن تتألف من أطراف النزاع، بحسب ما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وكانت ميركل قد قالت إن النقطة الأهم للمؤتمر تكمن في موافقة كل من رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر على اتخاذ سلسلة خطوات لاحقة، بينها تشكيل لجنة عسكرية لمراقبة الهدنة تضم 5 ممثلين عن كلا الطرفين.

وأضافت العربية أن ذلك يأتي في وقت ينقسم الليبيون بين معارض ومؤيد لإيقاف العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل الماضي، من أجل تطهير العاصمة الليبية من الميليشيات.

ويذكر أن قادة الدول المشاركة بالمؤتمر التزموا باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ودعوا إلى وقف العمليات القتالية وخفض التصعيد والتزام "وقف دائم لإطلاق النار" في البلاد.

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