كوريا الجنوبية تعلن ظهور أول حالة إصابة بالالتهاب الرئوي الغامض

أعلنت كوريا الجنوبية عن اكتشاف أول حالة إصابة بالالتهاب الرئوي الغامض الذي ظهر في الصين داخل البلاد.



وذكر المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الاثنين، أن امرأة صينية دخلت عبر مطار "إنتشون" الدولي إلى كوريا الجنوبية، أصيبت بالالتهاب الرئوي الذي يعتقد بأنه سلالة جديدة من فيروس كورونا المتفشية في مدينة ووهان في الصين.



وخضعت المرأة الصينية للفحص بعد عزلها بسبب ظهور الأعراض ذات الصلة بالمرض مثل الحمى، في قاعة الوصول في مطار إنتشون الدولي، حيث تتلقى علاجا في جناح العزل.



ويأتي إعلان كوريا الجنوبية بعد أن كشفت الصين، الاثنين الماضي، عن 139 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي الغامض خلال عطلة نهاية الأسبوع الناجم عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا التي لا يزال خبراء الطب يجاهدون لفهم طبيعتها.